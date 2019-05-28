Вибори в Раду: кандидати вже роздають ліки, цукор і м'ячі в округах



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Кандидати в нардепи почали масово підкуповувати українців Фото: Первая полоса

Роздача товарів здійснювалася від імені благоднійніх фондів, пов'язаних з народними депутатами

У кількох областях України зафіксована масова роздача громадянам товарів і послуг від імені потенційних кандидатів у народні депутати в низці одномандатних округів. Про це повідомила прес-служба Комітету виборців України.

За даними організації, такі випадки мали місце в Луганській, Одеській, Полтавській, Житомирській областях.

«Як правило, роздача товарів здійснювалася від імені благоднійніх фондів, пов'язаних з народними депутатами. Така активність проводилася і раніше, однак з початком виборів вона істотно активізувалася», - відзначили в КВУ.

Так, за даними організації, в Сєверодонецьку Луганської області громадянам безкоштовно роздавали цукор у пакетах з символікою партії. В Одеській області в одному з округів пенсіонерам роздавали набір ліків, який включав валер'янку, перекис водню, бинт, вату, цитрамон, активоване вугілля. А разом з медикаментами роздавали лист із зображенням нардепа.

У Полтавській області, за даними КВУ, нардеп привітав учнів однієї зі шкіл зі святом останнього дзвоника і подарував шкільні м'ячі.

У Житомирі, за даними організації, з ініціативи народного депутата відкрили інклюзивний майданчик. Він разом з місцевою владою був присутній на його відкритті.

В організації також поінформували, що в місті Коростень Житомирської області за підтримки благодійного фонду нардепа до Дня міста були організовані спортивні змагання зі стрітболу та воркауту, конкурс дитячих колясок і конкурс караоке для дітей. Учасники отримали призи від фонду.

«Незважаючи на те, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки політики, від імені яких роздаються товари або послуги, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати, КВУ відзначає недоброчесність подібної діяльності і закликає потенційних кандидатів відмовитися від фінансового стимулювання виборців у будь-яких формах», - відзначили в КВУ.