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    У світі

    В Італії мером уперше обрали трансгендера

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    Негрі, якого раніше звали, Марія, відомий завдяки активній діяльності щодо захисту прав сексуальних меншин - В Італії мером уперше обрали трансгендера
    Негрі, якого раніше звали, Марія, відомий завдяки активній діяльності щодо захисту прав сексуальних меншин

    На виборах Негрі здобув понад 37,5% голосів виборців

    В Італії мером невеличкого міста Тромелло у північній провінціі Ломбардія обрали трансгендера Джанмарко Негрі.

    Про це повідомляє Corriere Della Sera.

    «Першим трансгендерним мером в Італії став 40-річний Джанмарко Негрі. Раніше він не займався політикою», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, на виборах Негрі здобув понад 37,5% голосів виборців.

    Під час передвиборчої кампанії Негрі, відомий завдяки активній діяльності щодо захисту прав сексуальних меншин, заявив, що завжди почувався чоловіком і чотири роки тому вирішив змінити стать.

    Населення Тромелло становить менш як чотири тисячі осіб.

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