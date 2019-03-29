Вибух у Кропивницькому: прокуратура оголосила підозру двом особам



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Інцидент стався у Кропивницькому 27 березня близько 20-ї години Фото: ДСНС

Наразі прокуратура готує до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу

За фактом масштабних вибухів на газовій заправці у Кропивницькому двом особам оголосили підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

«За процесуального керівництва Кіровоградської місцевої прокуратури та злагодженої, скоординованої роботи правоохоронних органів керівнику ТОВ "Елан-Ві" та головному інженеру цього підприємства повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Наразі прокуратура готує до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.

У прокуратурі підкреслили, що інженера правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПУ України при спробі покинути територію України. Керівник підприємства до цього часу перебуває в лікарняному закладі під охороною.

Напередодні слідчі назвали причини вибуху у Кропивницькому.

Нагадаємо, увечері 27 березня на відкритій автостоянці у Кропивницькому виникла пожежа в автоцистернах для зрідженого газу з подальшими вибухами.

Під час пожежі на автостоянці в Кропивницькому згоріли вщент 18 автомобілів. Ще 10 транспортних засобів пошкоджені.

Внаслідок вибуху постраждало четверо людей, з них двоє співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.