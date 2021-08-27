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    Вибухи у Казахстані: щонайменше дев’ятеро загиблих, кількох людей шукають

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    Військові склади вибухнули в Казахстані 26 серпня&nbsp; - Вибухи у Казахстані: щонайменше дев’ятеро загиблих, кількох людей шукають
    Військові склади вибухнули в Казахстані 26 серпня 
    Фото із соцмереж

    На складах, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу

    В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули дев'ять осіб. Ще кілька людей не виходять на зв'язок. Про це повідомляє tengrinews.

    За словами офіційного представника МНС Талгата Уалі, в результаті вибухів у військовій частині загинули дев'ять осіб, у тому числі співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони і військової прокуратури.

    «Особи загиблих встановлюється. Дані про безвісти зниклих чотирьох осіб з'ясовуються», – повідомив він.

    Також повідомляється, що постраждали від вибухів близько 90 осіб.

    На складі у військовій частині, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу.

    За словами Уалі, зараз пожежею охоплено будівлю складу по всій площі – це 697 квадратних метрів. Радіус розльоту осколків склав до 2-х км. До гасіння пожежі можуть залучити вертольоти.

    Талгат Уалі уточнив, надалі сили і засоби МНС будуть залучені до повернення жителів на постійне місце дислокації, і до відновлення шляхів залізничного транспорту і автомобільних доріг.

    Нагадаємо, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією. В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

    У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

    За інформацією ЗМІ, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.

    Теги: вибух Казахстан склад зброї військові
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    Вибухи у Казахстані: щонайменше дев’ятеро загиблих, кількох людей шукають