Вибухи у Казахстані: щонайменше дев’ятеро загиблих, кількох людей шукають

На складах, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу

В результаті вибухів на військових складах у Казахстані загинули дев'ять осіб. Ще кілька людей не виходять на зв'язок. Про це повідомляє tengrinews.

За словами офіційного представника МНС Талгата Уалі, в результаті вибухів у військовій частині загинули дев'ять осіб, у тому числі співробітники МНС, військової частини, воєнізованої охорони і військової прокуратури.

«Особи загиблих встановлюється. Дані про безвісти зниклих чотирьох осіб з'ясовуються», – повідомив він.

Також повідомляється, що постраждали від вибухів близько 90 осіб.

На складі у військовій частині, де стався вибух, зберігалося понад 500 тонн тротилу.

За словами Уалі, зараз пожежею охоплено будівлю складу по всій площі – це 697 квадратних метрів. Радіус розльоту осколків склав до 2-х км. До гасіння пожежі можуть залучити вертольоти.

Талгат Уалі уточнив, надалі сили і засоби МНС будуть залучені до повернення жителів на постійне місце дислокації, і до відновлення шляхів залізничного транспорту і автомобільних доріг.

Нагадаємо, вибухи в Казахстані сталися на складах військової частини біля міста Тараз в районі кордону з Киргизією. В результаті надзвичайної події міністр оборони країни вже подав у відставку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля аеропорту Кабула стався вибух.

У результаті вибуху біля аеропорту Кабула загинули щонайменше 13 осіб. Серед жертв є діти та американці.

За інформацією ЗМІ, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі.