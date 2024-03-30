Росіяни зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині – Центренерго
Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання
Під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську. Про це повідомила компанія Центренерго.
«22 березня війська рф зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини. Знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного», – йдеться в повідомленні.
Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання.
Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.
Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на ТЕС пообіцяв допомогу. За його словами, для цього залучать донорів, працює фонд підтримки енергетики.
«Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!» – сказав Галущенко.
Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.
Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.
До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.
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