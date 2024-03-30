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Росіяни зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині – Центренерго

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни зруйнували Зміївську ТЕС на Харківщині – Центренерго
Удар 22 березня знищив всі блоки, пошкодив допоміжне обладнання однієї з найбільших ТЕС Харківщини
фото з відкритих джерел

Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання

Під час атаки 22 березня росіяни зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій Харківщини – Зміївську. Про це повідомила компанія Центренерго.

«22 березня війська рф зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини. Знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного», – йдеться в повідомленні.

Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. 

Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів – немає.

Зміївська ТЕСнайбільша електростанція у Харківській області, одна з найбільших теплових електростанцій України. Основним видом діяльності є виробництво електричної енергії, що відпускається в електричну мережу по лініях 110 кВ і 330 кВ, а також централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення. 

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту на ТЕС пообіцяв допомогу. За його словами, для цього залучать донорів, працює фонд підтримки енергетики.

«Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати!» – сказав Галущенко.

Нагадаємо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України.

Унаслідок обстрілів є пошкодження у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. Там були аварійні відключення електроенергії. Окрім того, для стабілізації роботи системи в Донецькій, Сумський, Полтавській, Кіровоградській областях застосували відключення, щоб з’ясувати наслідки атак для подальшого відновлення.

До слова, під час атаки зранку 22 березня у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

Теги: Харківщина росія ракетна атака ТЕС

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