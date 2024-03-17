«Президент одного дня». Що нам відомо про Августина Волошина

«Прикро, що про цю трагічну сторінку в нашій історії мало знають у світі»

15 березня 1939 року – Карпатська Україна проголосила державність

Сьогодні 150 років з Дня народження Слуги Божого, славетного політичного, культурного, релігійного діяча, президента Карпатської України Августина Волошина.

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Історики називають його «президентом одного дня». 15 березня 1939 року – Карпатська Україна проголосила державність. Сойм ухвалив Конституцію, державну мову – українську, синьо-жовтий прапор, герб «Тризуб» та національний гімн «Ще не вмерла України... Все це відбувалося в час вторгнення угорської армії за підтримки нацистської Німеччини, яким допомагали польські військові групи, здійснюючи різноманітні диверсії. Війська Чехословаччини, що залишали територію Карпатської України, фактично повернули зброю проти українців.

7 липня 1939 року угорці, підтримані Гітлером та Муссоліні, остаточно анексували Карпатську Україну.

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Ця анексія супроводжувалася жорстоким терором проти українців. Європейська Політика невтручання, «примирення агресора» сильних «світу цього» лише заохочувала окупантів.

До кінця другої світової війни Августин Волошин лишаєся у Празі, нехтуючи пересторогами соратників. У травні 1945 «СМЕРШ» заарештовує громадянина суверенної держави і етапує до Москви, де в Лефортівській тюрмі гине президент Карпатської України.

Прикро, що про цю трагічну сторінку в нашій історії мало знають у світі, але оборона Карпатської України від загарбників у нерівному бою дала натхнення для майбутніх поколінь. Ми зараз проливаємо кров за існування, за нашу українську ідею і бачимо, як сьогодні Україну захищають дві бойові одиниці під назвою «Карпатська Січ».

Переможемо! Слава Україні!