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Юрій Журавель Лідер гурту «Ot vinta»

«Президент одного дня». Що нам відомо про Августина Волошина

glavcom.ua
«Прикро, що про цю трагічну сторінку в нашій історії мало знають у світі»
малюнок: Юрій Журавель

15 березня 1939 року – Карпатська Україна проголосила державність

Сьогодні 150 років з Дня народження Слуги Божого, славетного політичного, культурного, релігійного діяча, президента Карпатської України Августина Волошина.

Історики називають його «президентом одного дня». 15 березня 1939 року – Карпатська Україна проголосила державність. Сойм ухвалив Конституцію, державну мову – українську, синьо-жовтий прапор, герб «Тризуб» та національний гімн «Ще не вмерла України... Все це відбувалося в час вторгнення угорської армії за підтримки нацистської Німеччини, яким допомагали польські військові групи, здійснюючи різноманітні диверсії. Війська Чехословаччини, що залишали територію Карпатської України, фактично повернули зброю проти українців.

7 липня 1939 року угорці, підтримані Гітлером та Муссоліні, остаточно анексували Карпатську Україну.

Ця анексія супроводжувалася жорстоким терором проти українців. Європейська Політика невтручання, «примирення агресора» сильних «світу цього» лише заохочувала окупантів.

До кінця другої світової війни Августин Волошин лишаєся у Празі, нехтуючи пересторогами соратників. У травні 1945 «СМЕРШ» заарештовує громадянина суверенної держави і етапує до Москви, де в Лефортівській тюрмі гине президент Карпатської України.

Прикро, що про цю трагічну сторінку в нашій історії мало знають у світі, але оборона Карпатської України від загарбників у нерівному бою дала натхнення для майбутніх поколінь. Ми зараз проливаємо кров за існування, за нашу українську ідею і бачимо, як сьогодні Україну захищають дві бойові одиниці під назвою «Карпатська Січ».

Переможемо! Слава Україні!

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Джерело
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Теги: незалежність історія Україна політика

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