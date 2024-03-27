Зеленський відвідав Сумщину (фото, відео)

Зеленський зустрівся з пораненими воїнами, проінспектував будівництво фортифікацій, а також оглянув командний пункт 117-ї окремої бригади ТрО

Президент Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом Сумщину та нагородив поранених воїнів у військовому госпіталі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди: ордени «За мужність» III ступеня, медаль «За військову службу Україні», медаль «Захиснику Вітчизни».

Зеленський вручив пораненим захисникам України державні нагороди фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент також оглянув реабілітаційне обладнання, кабінет ергографії та поспілкувався з лікарями.

Крім лікарні президент також навідався до 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Глава держави також оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень.

«Поспілкувався із захисниками, вручив державні нагороди та оглянув командний пункт бригади. Дякую за захист України, нашого суверенітету й територіальної цілісності», – підсумував Зеленський.

Президент Зеленський навідався до 117-ї окремої бригади територіальної оборони фото: president.gov.ua/Офіс президента

Крім того, Зеленський проінспектував будівництво фортифікаційних споруд на Сумщині. Президент оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

Нагадаємо, російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

Як повідомлялося, у Сумах працівники мерії разом з військкоматом видаватимуть повістки.

До слова, голова Сумської обласної військової адміністрації заявив, що наразі ризику прориву кордону немає, але область дедалі більше потерпає від повітряних і ракетних атак на інфраструктуру з боку Росії.