Віце-прем'єр Цинцадзе написала колонку американському виданню про слона-Саакашвілі

Замість реформатора ми отримали революціонера, - наголосила віце-прем'єр

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе написала колонку для The Washington Times, в якій розкритикувала Михайла Саакашвілі через його революційну діяльність в Україні. [READ_MORE] Вона, зокрема, нагадала про успіхи Саакашвілі на посаді президента Грузії, «який заслужив



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Михайло Саакашвілі

Замість реформатора ми отримали революціонера, - наголосила віце-прем'єр

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе написала колонку для The Washington Times, в якій розкритикувала Михайла Саакашвілі через його революційну діяльність в Україні.

Вона, зокрема, нагадала про успіхи Саакашвілі на посаді президента Грузії, «який заслужив повагу за удосконалення економіки у своїй країні десять років тому». Водночас, пише віце-прем’єр, президент України Петро Порошенко, який разом із ним навчався в університеті, запросив його до Києва не через минулі реформаторські успіхи.

«Порошенко знав, що Михайлу був необхідний притулок і що він володіє навичками реформатора. Тому Порошенко дав йому українське громадянство та губернаторство важливої Одеської області України, яка потребувала деякої «чистки». Саакашвілі, здавалося, був здатен на той час впоратися із завданням.Надії були високими. Але ми помилялися», - пише Цинцадзе.

«Замість реформатора ми отримали революціонера. Замість того, щоб отримати чудотворця, ми отримали вірус, який інфікував політичну систему України, засновану на зачіпленому самолюбстві та ненаситному прагненні до влади. Пан Саакашвілі виявився трохи більше, ніж агентом підриву з того часу, як прибув до України — країни, яка вже втомилася від політичних переворотів. Він незаконно порушив кордон України, закликав до чергового «Майдану», знущався над українським законодавством та закликав до захоплення громадських будівель. Україна не може дозволити собі ще одну революцію, вона тут не потрібна», - підкреслила вона.

Більше читайте в перекладі статті на «Главкомі»: Саакашвілі: не цей реформатор потрібен Україні