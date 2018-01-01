Віце-прем’єр РФ: санкції проти Росії ввели назавжди

Рогозін вважає, що санкції будуть зняті тільки в разі, якщо Росія «знову стане слабкою»

Санкції, які Захід ввів проти Росії, залишаться назавжди. Про це в інтерв'ю газеті «Коммерсант» заявив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін. За запитання журналіста, чи санкції введено надовго, Рогозів відповів, що назавжди. «Санкції - це реакція старого досвідченого ворога на наше посилення. І зняті вони будуть тільки в



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Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін

Рогозін вважає, що санкції будуть зняті тільки в разі, якщо Росія «знову стане слабкою»

Санкції, які Захід ввів проти Росії, залишаться назавжди. Про це в інтерв'ю газеті «Коммерсант» заявив віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін.

За запитання журналіста, чи санкції введено надовго, Рогозів відповів, що назавжди.

«Санкції - це реакція старого досвідченого ворога на наше посилення. І зняті вони будуть тільки в разі, якщо ми знову станемо слабкими», - сказав він.

За словами Рогозіна, «для Росії санкції - це шанс проявити найкращі риси національного характеру».

У відповідь на запитання, чи не заважають санкції переозброєнню армії, він пояснив, що «складності є», але заходи вжито.

«Створено антисанкційний штаб колегії ВПК, чиє основне завдання полягає в недопущенні зривів термінів постачання продукції військового призначення внутрішнім і зовнішнім замовникам», - сказав віце-прем’єр РФ.

Як повідомляв «Главком», 23 лютого глава мінфіну США анонсував нові санкції проти Росії за декілька тижнів.

15 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Стівен Мнучін заявив, що його відомство активно працює над питанням санкцій. Адміністрація президента США Дональда Трампа «активно працює» над новими санкціями проти Росії за втручання у вибори у США 2016 року.

Крім нових санкцій, які адміністрація США продовжує розробляти, Штати також домоглися припинення зарубіжних військових контрактів РФ на загальну суму понад $3 млрд.

Раніше держсекретар Рекс Тіллерсон заявляв, що США розглядають можливість введення додаткових санкцій щодо російських осіб.

Також у середині лютого в ЄС узгодили продовження антиросійських санкцій.