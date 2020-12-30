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    У США виявлено перший випадок зараження «британським» штамом Covid-19

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    У США виявлено перший випадок зараження &laquo;британським&raquo; штамом Covid-19 - У США виявлено перший випадок зараження «британським» штамом Covid-19
    У США виявлено перший випадок зараження «британським» штамом Covid-19

    Чоловік не виїжджав за межі країни, влада перевіряє його можливі контакти

    У штаті Колорадо зафіксували перший в США випадок зараження новим штамом коронавірусу, раніше виявленим у Великій Британії.

    Про це повідомив губернатор штату Джаред Поліс.

    «Сьогодні ми виявили в Колорадо перший випадок зараження тим же варіантом вірусу, що був виявлений у Великій Британії… Ми будемо відслідковувати це, як і інші показники Covid-19, дуже ретельно», – написав Поліс у Twitter.

    Хворий – чоловік близько 20 років. Він знаходиться в ізоляції в окрузі Елберт.

    Уточнюється, що чоловік не виїжджав за межі країни. Влада перевіряє його можливі контакти.

    Раніше Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу. Також прем'єр Ізраїлю Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Теги: США чоловік коронавірус
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