Від чого помирають українці: Держстат оприлюднив нові дані



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Найбільш часта причина смерті українців – хвороби системи кровообігу

За сім місяців від Covid-19 померло 1,5 тис. українців, а від раку – понад 45 тисяч

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-липень.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Держстату.

Зазначається, що всього за перші сім місяців 2020 року померло 334 307 осіб (у тому числі в липні – 47 297 осіб).

За офіційною інформацією, від Covid-19 померло 1 556 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу – 81 людина. У липні коронавірус став причиною смерті 490 осіб.

За січень-липень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 4 254 осіб, серед них туберкульоз – 1 855, від СНІДу помер 1 801 українець.

Злоякісні новоутворення (рак) стали причиною смерті 45 023 громадян.

Найбільш часта причина смерті – хвороби системи кровообігу, від яких померло 227 858 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 157 605 осіб

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 3 497 осіб (у тому числі, у липні - 419).

Крім того, 16 209 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 1982 громадян, утоплення – 926, загибель на пожежі - 642, випадкове отруєння (крім алкоголю) – 924, отруєння алкоголем – 1 287, самогубства – 3 685, умисні вбивства – 788.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні за минулу добу, 21 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2884 людей. Одужали за минулу добу – 1771 особа (днем раніше – 672), померли – 59 (26).

Коронавірус в Україні

Всього 181237

Хворіють 97694

Одужали 79901

Померли 3642

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 22 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 181237 людей, одужали 79901 особа, летальних випадків – 3642.