Від кору в Конго померли майже 1500 осіб



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У травні було повідомлено про 87 тис. можливих випадків захворювання

За оцінками міністерства охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго, епідемія кору в країні призвела до смерті 1500 осіб.

Про це повідомляє AFP.

«За оцінками міністерства охорони здоров'я та агентства з надання допомоги Лікарі без кордонів (MSF), показник (смертності - ред.) становить близько 1500 смертей», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров'я Олі Ілунгі Каленгі, в країні з початку року спостерігається збільшення числа імовірних випадків захворювання на кір. В середині травня було повідомлено про 87 тис. можливих випадків захворювання.

Випадки захворювання на кір зафіксовані у 23 з 26 провінцій республіки.

Міністр також оголосив про відновлення великомасштабної програми вакцинації з метою протистояти спалаху кору.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Україні кількість хворих на кір наближається до минулорічної. З початку року на кір захворіли 52 тисячі українців, минулого року ця цифра становила 54,5 тис. осіб.

Нещодавно у місті Рівне померла тримісячна дитина від ускладнень, спричинених вірусом кору.