«Євробачення»: стало відомо, під яким номером виступить Україна

У Турині організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2022» провели жеребкування півфіналів

Усі учасники «Євробачення-2022», що має проти в італійському Турині, отримали порядкові номери для виступів у півфіналах. Про це пише «Суспільне».

Усі 35 учасників були поділені на дві півфінальні групи. Перша (17 країн) виступить на туринській сцені 10 травня. До неї потрапили і українські учасники конкурсу – гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Українці виступатимуть на початку півфіналу, під шостим номером.

Учасники першого півфіналу:

Албанія: Ronela Hajati — «Sekret» Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad» Литва: Monika Liu — «Sentimentai» Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry» Словенія: LPS — «Disko» Україна: Kalush Orchestra — «Stefania» Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention» Нідерланди: S10 — «De Diepte» Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul» Португалія: MARO — «Saudade Saudade» Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure» Данія: REDDI — «The Show» Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo» Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól» Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together» Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana» Вірменія: Rosa Linn — «Snap»

Другий півфінал пройде 12 травня. У ньому візьмуть участь 18 претендентів на фінал.

Список виконавців, які візьмуть участь у другому півфіналі:

Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel» Ізраїль: Michael Ben David — «I.M» Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano» Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black» Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In» Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am» Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper» Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same» Кіпр: Andromache — «Ela» Ірландія: Brooke — «That’s Rich» Північна Македонія: Andrea — «Circles» Естонія: Stefan — «Hope» Румунія: WRS — «Llámame» Польща: Ochman — «River» Чорногорія: Vladana — «Breathe» Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You» Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer» Чехія: We Are Domi — «Lights Off»

Нагадаємо, що спочатку у складі учасників «Євробачення-2022» мав бути і представник Росії, але 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, у країни-агресора відібрали це право.

Додамо, що переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш пізніше відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.