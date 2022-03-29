«Євробачення»: стало відомо, під яким номером виступить Україна
У Турині організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2022» провели жеребкування півфіналів
Усі учасники «Євробачення-2022», що має проти в італійському Турині, отримали порядкові номери для виступів у півфіналах. Про це пише «Суспільне».
Усі 35 учасників були поділені на дві півфінальні групи. Перша (17 країн) виступить на туринській сцені 10 травня. До неї потрапили і українські учасники конкурсу – гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Українці виступатимуть на початку півфіналу, під шостим номером.
Учасники першого півфіналу:
- Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
- Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
- Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
- Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»
- Словенія: LPS — «Disko»
- Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
- Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
- Нідерланди: S10 — «De Diepte»
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
- Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
- Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
- Данія: REDDI — «The Show»
- Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
- Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
- Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
- Вірменія: Rosa Linn — «Snap»
Другий півфінал пройде 12 травня. У ньому візьмуть участь 18 претендентів на фінал.
Список виконавців, які візьмуть участь у другому півфіналі:
- Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»
- Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»
- Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»
- Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
- Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»
- Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
- Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»
- Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»
- Кіпр: Andromache — «Ela»
- Ірландія: Brooke — «That’s Rich»
- Північна Македонія: Andrea — «Circles»
- Естонія: Stefan — «Hope»
- Румунія: WRS — «Llámame»
- Польща: Ochman — «River»
- Чорногорія: Vladana — «Breathe»
- Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»
- Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
- Чехія: We Are Domi — «Lights Off»
Нагадаємо, що спочатку у складі учасників «Євробачення-2022» мав бути і представник Росії, але 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, у країни-агресора відібрали це право.
Додамо, що переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш пізніше відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.