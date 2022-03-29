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    «Євробачення»: стало відомо, під яким номером виступить Україна

    Український гурт&nbsp;Kalush Orchestra виступить на початку першого півфіналу&nbsp;&laquo;Євробачення-2022&raquo; - «Євробачення»: стало відомо, під яким номером виступить Україна
    Український гурт Kalush Orchestra виступить на початку першого півфіналу «Євробачення-2022»
    фото: eurovision.tv

    У Турині організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2022» провели жеребкування півфіналів

    Усі учасники «Євробачення-2022», що має проти в італійському Турині, отримали порядкові номери для виступів у півфіналах. Про це пише «Суспільне».

    Усі 35 учасників були поділені на дві півфінальні групи. Перша (17 країн) виступить на туринській сцені 10 травня. До неї потрапили і українські учасники конкурсу – гурт Kalush Orchestra із піснею Stefania. Українці виступатимуть на початку півфіналу, під шостим номером.

    Учасники першого півфіналу:

    1. Албанія: Ronela Hajati — «Sekret»
    2. Латвія: Citi Zēni — «Eat Your Salad»
    3. Литва: Monika Liu — «Sentimentai»
    4. Швейцарія: Marius Bear — «Boys Do Cry»
    5. Словенія: LPS — «Disko»
    6. Україна: Kalush Orchestra — «Stefania»
    7. Болгарія: Intelligent Music Project — «Intention»
    8. Нідерланди: S10 — «De Diepte»
    9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — «Trenulețul»
    10. Португалія: MARO — «Saudade Saudade»
    11. Хорватія: Mia Dimšić — «Guilty Pleasure»
    12. Данія: REDDI — «The Show»
    13. Австрія: LUM!X feat. Pia Maria — «Halo»
    14. Ісландія: Systur — «Með Hækkandi Sól»
    15. Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — «Die Together»
    16. Норвегія: Subwoolfer — «Give That Wolf A Banana»
    17. Вірменія: Rosa Linn — «Snap»

    Другий півфінал пройде 12 травня. У ньому візьмуть участь 18 претендентів на фінал.

    Список виконавців, які візьмуть участь у другому півфіналі:

    1. Фінляндія: The Rasmus — «Jezebel»
    2. Ізраїль: Michael Ben David — «I.M»
    3. Сербія: Konstrakta — «In Corpore Sano»
    4. Азербайджан: Nadir Rustamli — «Fade To Black»
    5. Грузія: Circus Mircus — «Lock Me In»
    6. Мальта: Emma Muscat — «I Am What I Am»
    7. Сан Маріно: Achille Lauro — «Stripper»
    8. Австралія: Sheldon Riley — «Not The Same»
    9. Кіпр: Andromache — «Ela»
    10. Ірландія: Brooke — «That’s Rich»
    11. Північна Македонія: Andrea — «Circles»
    12. Естонія: Stefan — «Hope»
    13. Румунія: WRS — «Llámame»
    14. Польща: Ochman — «River»
    15. Чорногорія: Vladana — «Breathe»
    16. Бельгія: Jérémie Makiese — «Miss You»
    17. Швеція: Cornelia Jakobs — «Hold Me Closer»
    18. Чехія: We Are Domi — «Lights Off»

    Нагадаємо, що спочатку у складі учасників «Євробачення-2022» мав бути і представник Росії, але 25 лютого, наступного дня після початку повномасштабної російсько-української війни, у країни-агресора відібрали це право.

    Додамо, що переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш пізніше відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

    Теги: Євробачення
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    «Євробачення»: стало відомо, під яким номером виступить Україна