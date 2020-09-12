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    Відома українська співачка з сім'єю захворіли на коронавірус

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    Камалія з сім'єю хворі на коронавірус - Відома українська співачка з сім'єю захворіли на коронавірус
    Камалія з сім'єю хворі на коронавірус

    Камалія зазначила, що «ця зараза небезпечна тим, що багато хто сприймає її спочатку за звичайну застуду»

    Співачка і заслужена артистка України Камалія Захур повідомила про те, що вся її сім'я захворіла на коронавірус.

    Цим співачка поділилася на своїй офіційній сторінці в Інстаграм.

    «Ось і наш будинок не минув Covid–19», – повідомила Камалія своїм шанувальникам.

    Зірка зазначила, що раніше скептично ставилася навколо ситуації з вірусом, але намагалася дотримуватися абсолютно всіх норм карантину.

    Також Камалія пише, що «ця зараза небезпечна тим, що багато хто сприймає її спочатку за звичайну застуду», тому спочатку люди не вживають ніяких дій, а продовжують заражати інших.

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    Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

    Співачка просить бути всім пильними, а також бажає здоров'я і стійкого імунітету.

    здоров'я Камалія співачка Instagram коронавірус
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