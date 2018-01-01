Відомий голлівудський актор продав свої акції Facebook через «російське втручання»

На думку актора, Facebook виграв від втручання Росії у вибори в США

Голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Я скидаю свої акції Facebook і видаляю свою сторінку, тому що Facebook виграв від втручання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актор Джим Керрі

На думку актора, Facebook виграв від втручання Росії у вибори в США

Голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я скидаю свої акції Facebook і видаляю свою сторінку, тому що Facebook виграв від втручання Росії у наші вибори і вони досі не роблять достатньо, щоб зупинити це», - зазначив актор.

«Я закликаю усіх інших інвесторів, які піклуються про наше майбутнє, зробити те саме», - додав Керрі.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 лютого 2018 р.

Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером.

За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

Також повідомлялося, що ЦРУ очікує втручання Росії на майбутніх виборах в США.