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    Відомий голлівудський актор продав свої акції Facebook через «російське втручання»

    На думку актора, Facebook виграв від втручання Росії у вибори в США
    Голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Я скидаю свої акції Facebook і видаляю свою сторінку, тому що Facebook виграв від втручання
    • Сьогодні, 07:30
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    Актор&nbsp;Джим Керрі
    Актор Джим Керрі

    На думку актора, Facebook виграв від втручання Росії у вибори в США

    Голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Я скидаю свої акції Facebook і видаляю свою сторінку, тому що Facebook виграв від втручання Росії у наші вибори і вони досі не роблять достатньо, щоб зупинити це», - зазначив актор.

    «Я закликаю усіх інших інвесторів, які піклуються про наше майбутнє, зробити те саме», - додав Керрі.

    Нагадаємо, генпрокурора США Джеффа Сешнса допитали у справі про імовірну змову між членами президентської кампанії Дональда Трампа з Росією.

    Раніше в січні американська преса повідомляла, що команда слідчого Мюллера може допитати й самого президента Трампа.

    Повідомлялося, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером

    За даними анонімних джерел, юристи Трампа нібито не поділяють його ентузіазму і всіляко наголошують на зустрічі президента та спецпрокурора віч-на-віч.

    Розвідувальне співтовариство США вже зробило висновок, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори на користь Трампа, хоча Росія це заперечує.

    Розслідування імовірної змови веде колишній директор ФБР, а також три різні комітети Конгресу.

    Також повідомлялося, що ЦРУ очікує втручання Росії на майбутніх виборах в США.

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