Відомий голлівудський актор продав свої акції Facebook через «російське втручання»

На думку актора, Facebook виграв від втручання Росії у вибори в США

Голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я скидаю свої акції Facebook і видаляю свою сторінку, тому що Facebook виграв від втручання Росії у наші вибори і вони досі не роблять достатньо, щоб зупинити це», - зазначив актор.

«Я закликаю усіх інших інвесторів, які піклуються про наше майбутнє, зробити те саме», - додав Керрі.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp