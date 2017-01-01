Відомий захисник українських політв’язнів заявив про переслідування у Росії

Як зауважив Фейгін, сьогодні в Росії він може втратити адвокатський статус і бути притягнутим до кримінальної відповідальності

Російський адвокат, захисник українських політв'язнів у Росії і в Криму, звернувся до європейських лідерів з проханням про захист від переслідувань у своїй країні. Про це адвокат написав у своєму зверненні федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президенту Франції Еммануелю Макрону. Текст документа Фейгін передав Укрінформу. «Волею



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Адвокат Марк Фейгін

Як зауважив Фейгін, сьогодні в Росії він може втратити адвокатський статус і бути притягнутим до кримінальної відповідальності

Російський адвокат, захисник українських політв'язнів у Росії і в Криму, звернувся до європейських лідерів з проханням про захист від переслідувань у своїй країні.

Про це адвокат написав у своєму зверненні федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президенту Франції Еммануелю Макрону. Текст документа Фейгін передав Укрінформу.

«Волею обставин, що склалися, Німеччина і Франція виявилися залучені у врегулювання кризи в Україні в рамках чотиристороннього «Нормандського формату». До цього додалася місія з ведення переговорів про звільнення заручників як на сході України, так і політв'язнів-українців в самій Росії. З приводу долі одного з них, українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві у вересні 2016 року, я і сам звертався до вас, перших осіб Франції і Німеччини», - заявив російський правозахисник.

Як наголосив Фейгін, зусилля спрямовані на швидке повернення додому його підзахисного, який пропрацював 6 років у Парижі як постійний кореспондент агентства Укрінформ.

«Я, як адвокат, старався комбінацією зусиль процесуальної і політичної властивості добитися кращого з можливих шляхів порятунку мого довірителя. Усвідомлюючи, що фоном такого адвокатського захисту є, по суті, війна між Росією і Україною, я розумів усю ризикованість мого становища», - наголосив Фейгін.

Він нагадав, що, як російський адвокат, брав участь у найгучніших політичних процесах: від Pussy Riot до української льотчиці Надії Савченко і кримського активіста Меджлісу Ільмі Умерова. «Здавалося б, за роки я звик до відкритого переслідування з боку тих, хто невдоволений моєю роботою. Але у справі Романа Сущенка, якого обвинувачують в РФ у шпигунстві, я зіткнувся з масштабом тиску, небаченим раніше. Російські офіційні особи, які курують питання України та українських політв'язнів, запустили проти мене публічну кампанію цькування і переслідування», - заявив адвокат.

Як зауважив Фейгін, сьогодні в Росії він може втратити адвокатський статус і бути притягнутим до кримінальної відповідальності під надуманими приводами, включаючи записи в соціальних мережах.

«Однак реальність така, що найближчим часом, до кінця 2017 року, мене збираються позбавити можливості займатися професійною діяльністю і усунути від захисту журналіста Романа Сущенка», - заявив Фейгін.

Він пояснив, що сенс цього листа в тому, щоб європейським посередникам була зрозуміла вся картина боротьби незалежної політичної адвокатури зі свавіллям та беззаконням в Росії.

«Сподіваюся, шановні пані Меркель і пан Макрон, ви не полишите зусиль щодо визволення Романа Сущенка з російської в'язниці і після того моменту, як мене усунуть від його захисту», - заявив Фейгін.