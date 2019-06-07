Відповідальність за обстріли позицій ЗСУ несе виключно країна-агресор, - Тетерук



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Народний депутат фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук Фото: nfront.org.ua

Так народний депутат фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук прокоментував повідомлення президента Зеленського щодо нічного обстрілу окупантами позицій ЗСУ на Донбасі

За артилерійські обстріли позицій українських військових, внаслідок яких минулої ночі загинули двоє захисників України, відповідальність несе виключно Росія, а не найманці, над якими начебто «втратили контроль». Так на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук прокоментував сьогоднішнє повідомлення президента Зеленського на президентському сайті щодо нічного обстрілу окупантами позицій ЗСУ на Донбасі, внаслідок чого загинули двоє бійців української армії. У коментарі глава держави заявив, що обстріли «свідчать про втрату Росією контролю над найманцями».

«Виправдовувати агресію Росії, пояснюючи втратою контролю над «найманцями» - це тупо. Адміністрації президента України слід керуватися прямою нормою чинного Закону України», - заявив Тетерук.

Він зазначив, що в законі, зокрема, йдеться про те, що «беручи до уваги, що Російська Федерація чинить злочин агресії проти України та здійснює тимчасову окупацію частини її території за допомогою збройних формувань Російської Федерації, що складаються з регулярних з’єднань і підрозділів, підпорядкованих Міністерству оборони Російської Федерації, підрозділів та спеціальних формувань, підпорядкованих іншим силовим відомствам Російської Федерації, їхніх радників, інструкторів та іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також за допомогою окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України».

«За все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає виключно Росія, як країна-агресор, і ніхто інший!», - підсумував Тетерук.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.