Відсьогодні деякі супутникові канали можна дивитись безкоштовно



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16 березня в Україні запускають чотири міжнародні версії національних каналів

Від 16 березня через супутник знову можна буде безкоштовно дивитися українські канали, але не всі

Супутникове телебачення знову стане безкоштовним для українців. Щоправда, далеко не все. Медіагрупи StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» і Inter Media Group раніше пообіцяли, що в Україні 16 березня запустять чотири міжнародні версії національних каналів.

Телеменеджери погодилися частково розкодувати супутник. Однак у телеефір для безкоштовного перегляду через супутникову антену повернуть лише чотири телеканали. Та й то нам будуть показувати не звичні для нас версії цих каналів, а міжнародні, які значно відрізняються від тих, що ми дивилися останнім часом. Це будуть 1+1 International, «Інтер+», «Медіа група Україна» відкриє у вільному доступі канал «Україна 24». Крім того, в ефір запустять новий телеканал, назва якого поки що невідома. Будуть показані програми відразу трьох мовників: «Нового каналу», ICTV, СТБ.

Міжнародні версії не будуть дублювати програмну сітку основних каналів. Прем'єри великих телешоу або серіалів люди не побачать по супутнику. Дивитися можна тільки той продукт, мовлення якого у відкритому доступі буде погоджено з правовласниками контенту. Такі проєкти, як «Голос країни» чи «Танці з зірками», люди не побачать за допомогою супутникової тарілки. Річ у тім, що формат цих програм не є оригінальним, українським. Оскільки у супутника буде досить велике охоплення території, наші програми можуть побачити і в Європі. Але у випадку з вищеназваними передачами це буде вважатися порушенням авторських прав.

Отже, чотири безкоштовних українські телеканали повинні повернутися в супутниковий телеефір 16 березня. Також нагадаємо, що наразі абоненти супутникового телебачення можуть безкоштовно дивитися 40 українських телеканалів.