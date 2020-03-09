«Інтер» показав концерт із забороненими в Україні російськими співаками



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Під час концерту на «Інтері», зокрема, виступали Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Стас Михайлов та Михайло Шуфутинський Фото: Анатолій Штефан, Facebook

«Ювілейний вечір» на «Інтері» був присвячений російському олігарху

Український телеканал «Інтер» 8 березня показав в ефірі концерт із забороненими в Україні виконавцями.

Під час концерту на «Інтері», зокрема, виступали Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Валерія, Діма Білан, Ані Лорак, Стас Михайлов, група «Земляни», Михайло Шуфутинський, Денис Клявер, Жасмін і інші.

Як відомо, багатьом з цих «зірок» заборонений в'їзд в Україну, а деякі відкрито підтримували агресію Росії в Україні і анексію Криму.

«Ювілейний вечір» на «Інтері» був присвячений російському олігарху Михайлу Гуцерієву.

Концерт викликав хвилю обурення в мережі. Так,його різко розкритикував у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

«Два світи... Російський концерт на «Інтері» з тими, хто підтримує вбивства українців і окупацію територій. У мене навіть слів немає... 8 березня, російські окупанти обстріляли з ПТРК вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, один воїн загинув...» – написав Штефан.

У коментарях до посту Штефана українці також засудили показ концерту. «На жаль, пів країни – це суцільний «Інтер», - написав один з користувачів. «Слова відсутні ... боляче ... У країні, де розпочався сьомий рік війни, продовжують транслювати подібні концерти», - написала інша.

Нагадаємо, раніше «Інтер» готував спеціальну програму до 23 лютого – російського Дня захисника Вітчизни: зокрема, канал анонсував спецмарафон «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается» та показ двох радянських фільмів – «В зоне особого внимания», а також «Ответный ход».

У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення пообіцяли стежити за «святковим ефіром» телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, наразі у Нацради триває суд із «Інтером» щодо передачі, де 9 травня 2018 року пролунали сумнівні висловлювання ведучих.