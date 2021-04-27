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    Відставка міністра Степанова може відбутися найближчим часом

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    У президента вважають, що очільник МОЗ не виконав дуже багато своїх обіцянок - Відставка міністра Степанова може відбутися найближчим часом
    У президента вважають, що очільник МОЗ не виконав дуже багато своїх обіцянок
    Фото Укрінформ

    Кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається

    Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається. Про це повідомило джерело в керівництві фракції «Слуга народу», пише «РБК-Україна».

    «Такі плани (відправити Степанова у відставку на цьому тижні) були, але поки їх відклали. Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 «за» нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція», – додав він.

    А ймовірний змінник Степанова на посаді, за словами джерела, не хотів би працювати в статусі лише в.о. міністра. Ім'я цього кандидата поки не розкривають.

    Крім того співрозмовник видання в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив виданню, що відставка Степанова – це питання часу, «можливо пари місяців або менше».

    «У президента на особистому рівні Немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато своїх обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають», – пояснило джерело.

    За його словами, кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

    Раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про звільнення Степанова вже в цей четвер, 29 квітня, з посиланням на неназваних співрозмовників в офісі президента.

    Тим часом, «Слуги народу» продовжують збирати підписи на звільнення нардепа Шевченка.

    Теги: Верховна Рада відставка Максим Степанов опозиція партія Слуга народу звільнення
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