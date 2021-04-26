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    «Слуги народу» продовжують збирати підписи на звільнення нардепа Шевченка

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    Шевченко зізнався у симпатіях&nbsp;невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку - «Слуги народу» продовжують збирати підписи на звільнення нардепа Шевченка
    Шевченко зізнався у симпатіях невизнаному президенту Білорусі Олександру Лукашенку
    Фото з відкритих джерел

    Депутат, у разі виключення з партії, планує створити новий проєкт

    У парламентській фракції «Слуга народу» триває збір підписів на виключення депутата Євгена Шевченка. Про це написала народна депутатка Ольга Василевська на сторінці у Telegram

    «Щодо народного депутата Євгена Шевченка у фракції триває збір підписів на виключення парламентаря з фракції», – написала Василевська.

    Нагадаємо, нардеп партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Шевченко заявив, що завжди мріяв про таке знайомство. Зазначається, що зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента.

    Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

    У політичній силі повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

    Під час засідання фракції було прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції «Слуга Народу» в парламенті.

    Шевченко планує в разі виключення створити новий проєкт. «Моя позиція публічна і відкрита. Я очікую, що мене з фракції виженуть, я за це подякую і піду своїм відкритим політичним шляхом, створювати новий політичний проєкт», – сказав він.

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    Теги: депутат партії партія Слуга народу Офіс президента Ольга Василевська-Смаглюк Євген Шевченко
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