«Слуги народу» продовжують збирати підписи на звільнення нардепа Шевченка

Депутат, у разі виключення з партії, планує створити новий проєкт

У парламентській фракції «Слуга народу» триває збір підписів на виключення депутата Євгена Шевченка. Про це написала народна депутатка Ольга Василевська на сторінці у Telegram

«Щодо народного депутата Євгена Шевченка у фракції триває збір підписів на виключення парламентаря з фракції», – написала Василевська.

Нагадаємо, нардеп партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко їздив на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Палац Незалежності в Мінську. Шевченко заявив, що завжди мріяв про таке знайомство. Зазначається, що зустріч відбулася у кабінеті білоруського президента.

Вітаючись, Лукашенко сказав, що йому приємно познайомитися з нардепом: «Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів». На що Шевченко відповів, що йому велика честь познайомитися, і він про це давно мріяв.

У політичній силі повідомили, що Євгенія Шевченка не делегували ні «Слуга Народу», ні Міністерство закордонних справ чи Офіс Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі.

Під час засідання фракції було прийнято рішення провести голосування через збір підписів щодо подальшої участі депутата у складі фракції «Слуга Народу» в парламенті.

Шевченко планує в разі виключення створити новий проєкт. «Моя позиція публічна і відкрита. Я очікую, що мене з фракції виженуть, я за це подякую і піду своїм відкритим політичним шляхом, створювати новий політичний проєкт», – сказав він.