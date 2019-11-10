Викладач російського вузу топив жіночі руки. Стали відомі деталі шокуючого злочину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Жертвою доцента стала його аспірантка

У Санкт-Петербурзі біля будинку на набережній річки Мийки затримали чоловіка, який намагався втопити в річці пакет з відрубаними жіночими руками.

«Главком» зібрав всі подробиці жахливого вбивства.

За однією версією, яку наводить російський П'ятий канал, Соколов намагався втопити рюкзак, а, коли сумка не пішла під воду, стрибнув у річку сам.

За версією 47news, в той момент Соколов перебував в стані алкогольного сп'яніння і, кидаючи рюкзак в воду, не розрахував сили і впав в Мийку.

Його помітив таксист, який викликав рятувальників. Соколова госпіталізували в Маріїнську лікарню з переохолодженням, його стан оцінюється як важкий.

Вже після затримання Соколова водолази знайшли на дні Мийки чорні пакети, імовірно, з ногами убитої жінки.

Під час обшуку в квартирі Соколова знайшли жіноче тіло, відрізану голову і закривавлену пилу.

За інформацією видання, вбита 24-річна випускниця Інституту історії СПбДУ Анастасія Єщенко, яку називають ученицею Соколова. Вона працювала репетитором і, починаючи з 2016 року, супроводжувала Соколова в поїздках з Петербурга в Москву. Крім того, вона була його співавтором в різних наукових роботах, присвячених історії Франції.

«Фонтанка» пише, що відносини Соколова і Єщенко «явно виходили за рамки формату учитель-учениця».

«Інтерфакс» з посиланням на джерело повідомило, що Соколов і Єщенко жили разом.

Анастасія Єщенко була вбита 7 листопада з дрібнокаліберного обріза в квартирі Соколова. Як повідомляє 47news, після вбивства тіло Єщенко продовжувало лежати в квартирі, навіть коли 8 листопада до вченого прийшли гості. За інформацією видання, Соколов, імовірно, вбив свою ученицю через її неприязне ставлення до двох його дочок.

На допиті Соколов розповів, що купив пилку, щоб позбутися від убитої. Під час розчленування тіла він пив алкоголь, оскільки «йому не раз ставало погано». Після вбивства, за даними ЗМІ, Соколов збирався вчинити самогубство в мундирі Наполеона у Петропавлівській фортеці.

Олег Соколов, который занимался исторической реконструкцией, планировал после убийства Анастасии Ещенко совершить самоубийство в мундире Наполеона в Петропавловской крепости, пишет 47news https://t.co/N9BJQ0FmzY pic.twitter.com/sPzc3bvPQA — Медиазона (@mediazzzona) 9 листопада 2019 р.

Олег Соколов перебуває в науковій раді Російського військово-історичного товариства. Ця інформація була опублікована на сайті РВІО, але після повідомлення про вбивство ці відомості видалили (сторінка зі згадуванням Соколова доступна в кеші Google). Потім в РВІО повідомили, що історик ніколи не перебував в організації.

Соколов - кандидат історичних наук, фахівець з військової історії, зокрема, історії Франції часів Наполеона, автор першої російськомовної монографії про наполеонівську армію. Очолює Загальноросійський військово-історичний громадський рух і вважається одним з основоположників військово-історичної реконструкції в Росії. За наукову і громадську діяльність Соколов був нагороджений французьким орденом Почесного легіону.