У російському аеропорту пасажир вбив свого попутника за смердючі шкарпетки

Вбивство сталося після посадки літака на парковці

Поліцейські Калінінградської області (Росія) затримали 54-річного жителя Світлогорська, який підозрюється в нападі з ножем на людину. Зловмисник поранив у серце свого попутника після посадки літака. Чоловік мстився авіапасажирові за неприємні запахи від шкарпеток. За версією поліції, 15 грудня під час перельоту в Калінінград підозрюваний вступив в



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Напад з ножем

Вбивство сталося після посадки літака на парковці

Поліцейські Калінінградської області (Росія) затримали 54-річного жителя Світлогорська, який підозрюється в нападі з ножем на людину. Зловмисник поранив у серце свого попутника після посадки літака. Чоловік мстився авіапасажирові за неприємні запахи від шкарпеток.

За версією поліції, 15 грудня під час перельоту в Калінінград підозрюваний вступив в словесний конфлікт зі своїм 31-річним сусідом. Сварка за участю двох пасажирів не вщухала весь політ, повідомляє Newsru.com.

«З'ясувалося, що в салоні потерпілий зняв черевики, після чого підозрюваний почав його ображати і робити зауваження щодо неприємного запаху», - йдеться в прес-релізі поліції.

Після посадки літака чоловіки продовжили з'ясування стосунків на гостьовий парковці. В результаті житель Світлогорська, бажаючи помститися «нечупарі» за смердючі шкарпетки, дістав ніж і завдав удар в область грудної клітини. Потерпілий отримав проникаюче поранення з пошкодженням серця.

Поліцейські також з'ясували, що потерпілий відчайдушно чинив опір. Він в цілях самооборони орудував «дерев'яним брусом зі вбитими в нього цвяхами, підібраним поблизу».

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 КК РФ («умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»). Зловмисники загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.