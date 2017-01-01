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    У російському аеропорту пасажир вбив свого попутника за смердючі шкарпетки

    Вбивство сталося після посадки літака на парковці
    Поліцейські Калінінградської області (Росія) затримали 54-річного жителя Світлогорська, який підозрюється в нападі з ножем на людину. Зловмисник поранив у серце свого попутника після посадки літака. Чоловік мстився авіапасажирові за неприємні запахи від шкарпеток. За версією поліції, 15 грудня під час перельоту в Калінінград підозрюваний вступив в
    • Сьогодні, 08:40
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    Напад з ножем
    Напад з ножем

    Вбивство сталося після посадки літака на парковці

    Поліцейські Калінінградської області (Росія) затримали 54-річного жителя Світлогорська, який підозрюється в нападі з ножем на людину. Зловмисник поранив у серце свого попутника після посадки літака. Чоловік мстився авіапасажирові за неприємні запахи від шкарпеток.

    За версією поліції, 15 грудня під час перельоту в Калінінград підозрюваний вступив в словесний конфлікт зі своїм 31-річним сусідом. Сварка за участю двох пасажирів не вщухала весь політ, повідомляє Newsru.com.

    «З'ясувалося, що в салоні потерпілий зняв черевики, після чого підозрюваний почав його ображати і робити зауваження щодо неприємного запаху», - йдеться в прес-релізі поліції.

    Після посадки літака чоловіки продовжили з'ясування стосунків на гостьовий парковці. В результаті житель Світлогорська, бажаючи помститися «нечупарі» за смердючі шкарпетки, дістав ніж і завдав удар в область грудної клітини. Потерпілий отримав проникаюче поранення з пошкодженням серця.

    Поліцейські також з'ясували, що потерпілий відчайдушно чинив опір. Він в цілях самооборони орудував «дерев'яним брусом зі вбитими в нього цвяхами, підібраним поблизу».

    Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 КК РФ («умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю»). Зловмисники загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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