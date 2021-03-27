У Львові стендапер отримав вирок суду за футболку з комуністичною символікою

Хлопець перебував на літньому майданчику пабу в центрі міста в одязі з написом «СССР» та зображенням п’ятикутної зірки з серпом та молотом

Галицький районний суд Львова у середу, 24 березня, виніс вирок 22-річному стендаперові Владиславу Болотнікову, якого у вересні 2020-го затримали в центрі міста у футболці з комуністичною символікою.

Як інформує видання «Судовий репортер», суд призначив хлопцеві рік обмеження волі умовно, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком.

Болотнікова визнали винним за ч.1 ст.436-1 ККУ – за публічне використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Відповідно д оцієї статті, обвинуваченому загрожувало позбавлення волі на строк до п’яти років.

Проте суд призначив умовне покарання, зважаючи на вчинення нетяжкого злочину і те, що підсудний є молодою людиною та позитивно характеризується за місцем проживання.

Прокурор під час дебатів просив два роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на іспитовий строк один рік.

Нагадаємо, у вересні 2020 року поліція відкрила кримінальне провадження щодо Владислава Болотнікова через футболку з радянською символікою.

Хлопець перебував на літньому майданчику пабу в центрі міста в одязі з написом «СССР» та зображенням п’ятикутної зірки з серпом та молотом. Кілька перехожих зауважили його та доправили у відділок поліції.

На суді Болотніков визнав свою провину та сказав, що розкаюється. Також він запевнив, що не мав наміру вчинити злочин та пропагувати тоталітарний режим. Його захисник доводив, що порушення було вчинене на побутовому рівні.