Теща купила головному слідчому Авакова квартиру у скандальному будинку на Печерську

Теща поліцейського Людмила Залужна придбала квартиру за 3,675 млн грн

Начальник Головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе мешкає на Печерську в житловому комплексі «Аристократ», який став причиною «укрбудівського» скандалу і через квартирну аферу в якому торік отримав підозру заступник глави Офісу президента Олег Татаров. Про це повідомляє Bihus.Info.

Відповідно до декларації Цуцкірідзе, квартира має площу у майже 150 кв. м, а її власницею зазначена теща поліцейського Людмила Залужна.

Жінка купила квартиру в цьому будинку у травні 2018 року. Після цього тут же придбала ще 3 об’єкти нерухомості: господарське приміщення – у 2019 році, і два машиномісця – у 2020 році. Ці об’єкти не вказані в декларації поліцейського.

За даними джерел видання, загалом Людмила Залужна витратила на цю нерухомість близько 5 млн грн. Хоча нині ринкова вартість однієї лише схожої квартири в ЖК «Аристократ» може сягати 7 млн грн. При цьому походження коштів для такого придбання є незрозумілими. Згідно з державними реєстрами, Людмила Залужна ніколи не займалася підприємницькою діяльністю – ані як засновник чи керівник підприємства, ані як ФОП. Спілкуватися із Bihus.Info на цю тему вона відмовилася.

Сам Максим Цуцкірідзе дав письмову відповідь на запитання про походження коштів на придбання цієї нерухомості. Він пояснив, що його теща раніше вклалася у квартиру в іншому будинку «Укрбуду» в центрі Києва, потім нібито вигідно продала її – і отримані кошти інвестувала в нерухомість в ЖК «Аристократ». Щоправда, пояснень походження коштів на первинне придбання дорогої нерухомості в центрі Києва журналісти так і не отримали.

ЖК «Аристократ» став одним із найскандальніших житлових комплексів країни через інцидент із квартирами Нацгвардії. Комплекс зводився компанією «Укрбуд» на землі військової частини на умовах передачі частини квартир службовцям після введення в експлуатацію. Але тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на специфічний обмін – прийняв квартири не в «Аристократі», а в іншому ЖК, на околиці Києва. Різниця у вартості сягнула близько 100 млн грн.

Справою зайнялися детективи Національного антикорупційного бюро, назвавши організаторів схеми. Наприкінці минулого року у цій же справі отримав підозру нинішній заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який на час квартирного обміну очолював юридичний департамент «Укрбуду». Повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура хоче просити для Татарова арешт і заставу в 10 млн грн.

Цікаво, що Татарова називають кумом Максима Цуцкірідзе. Окрім цього, вони обидва родом із невеликого містечка на Кіровоградщині і разом працювали в правоохоронних органах.