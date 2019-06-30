Люди Балоги намагались пролізти в «Голос»? Нардеп відреагував на заяву соратника Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народний депутат Віктор Балога прокоментував заяву Ярослава Юрчишина про «людей Балоги», які подавались в списки «Голосу»

Віктор Балога назвав іронічною заяву заступника голови партії «Голос» Ярослава Юрчишина про те, що в виборчий список до них просились люди Балоги. Нагадаємо, Юрчишин в інтерв’ю «Главкому»заявив, що до них подавалися люди Балоги з Закарпаття не першої літерації.

«Але коли ми почали аналізувати, зрозуміли, хто вони. Ми, звісно, таких людей не пропускали, а потім вони опинились в списках «Української стратегії Гройсмана», - розповів Юрчишин.

Балога у свою чергу сказав, що він уже звик до того, що всі, хто прописані на Закарпатті - люди Балоги. При цьому він нагадав, що сам Юрчишин працював у нього в партії «Єдиний Центр».

«Але конкретно в цій заяві іронія дуже тонка. Бо сам Ярослав Юрчишин - це людина Балоги. Він багато років працював у нас в «Єдиному Центрі», сидів на Ярославській, де по сьогодні офіс нашої партії, був помічником у мого друга Ігоря Кріля», - наголосив Балога.

Також він додав, що «дуже радий, що наша команда стала кузнею кадрів для української політики. Хлопці, які прийшли до нас дітьми, професійно виросли біля нас і на цих виборах представлені у списках практично всіх політичних партій».

Читайте також: Ярослав Юрчишин: Вакарчук не відмовиться від безкоштовних концертів