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Винищувачі для України: Сунак натякнув на позитивні рішення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: Сунак натякнув на позитивні рішення
фото скріншот відео

Сунак: «Коли йдеться про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови»

Поставки Британією бойових винищувачів для України обговорюється, а отже, цей процес можливий. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Сунак підтвердив, що постачання бойової авіації вже є частиною переговорів. За його словами, коли йдеться про допомогу Україні, «можливо все».

«Ми підкріпили цю риторику діями. Коли йдеться про винищувачі, звичайно, вони є частиною розмови. Тому сьогодні ми оголосили, що навчатимемо українські ВПС на платформах стандарту НАТО», - додав він, не уточнюючи можливих термінів.

Президент України Володимир Зеленський додав, що Україна потребує багато техніки і ці потреби залежать від ситуації на полі бою.

Раніше стало відомо, що перші британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже у березні. Також Сунак оголосив розширення програми підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ. Як повідомлялося, що Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається.

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Теги: Ріші Сунак Україна Володимир Зеленський міністр

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