Вінничанин підкорив суддів мистецького симпозіуму в Литві (фото)

Художник у своєму проєкті «Ефемерність» зобразив піраміди на землі і в польоті

Художника з Вінниці Олександра Никитюка визнали одним із найцікавіших на міжнародному мистецькому симпозіумі «Šiluva Art Bieannale». Тут Україна була представлена вперше. Мистецький форум відбувався у місті Шилува у Литві. Про це інформує Вінниця.інфо.

Митець розповів, що взяти участь у цьому симпозіумі сучасного мистецтва його запросили ще у 2020 році. Але через карантин, симпозіум перенесли на 2021 рік. У травні запропонували подати проєкт. «Я надіслав ескізи та опис. Проєкт прийняли для реалізації. Коли у червні надіслали лист-запрошення, у ньому було указано, що для приїзду у Литву, де і відбувався симпозіум, у мене має бути сертифікат про вакцинування проти коронавірусу тими препаратами, які визнає Євросоюз. Так, як між двома щепленнями має бути проміжок у 21 день, я зрозумів, що не встигаю. Про що і повідомив організаторів. А вони запропонували взяти участь дистанційно. В режимі онлайн. Але, за певних вимог. Зняти презентаційний ролик з серією фотографій, як я виконую об’єкт. І він мав би бути пов’язаний з Литвою», – уточнив Никитюк.

Художник у своєму проєкті «Ефемерність» зобразив піраміди, три з яких наче виринають з землі, а одна наче літає у просторі.

«Це наче ілюзія метафізичного перетворення. Те, що цю роботу обрали обкладинкою каталогу з поміж всіх робіт міжнародного симпозіуму Šiluva Art Bieannale, для мене це визнання Вінниці! Адже кругом вказується наше рідне місто. Про нього дізнаються у різних країнах. Та й навіть різних міст нашої України. Адже виконував я цей об’єкт у Сумській області», – резюмував Олександр.

Додамо, що робота вінницької художниці Світлани Телець надихнула на створення персонажа літературного твору письменника Маркуса Делзелла з Чикаго.

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