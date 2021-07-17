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    У Києві відкрилася виставка «запорожців»

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    Виставка автівок присвячена 20-річчю існування Київського клуба любителів марки ЗАЗ - У Києві відкрилася виставка «запорожців»

    Виставка автівок присвячена 20-річчю існування Київського клуба любителів марки ЗАЗ

    Фото Анастасія Потапенко/Суспільне

    На виставці можна побачити автомобілі, які зберегли оригінальний вигляд

    У центрі Києва 17 липня відкрилася статична виставка автомобілів ЗАЗ 1960-1994 років виробництва. На ній представили декілька десятків «запорожців» із рідних куточків України.

    Виставка автомобілів присвячена 20-річчю Київського клубу любителів марки ЗАЗ. Вона працюватиме з 12 до 15 години дня на площі біля Палацу Спорту, – повідомляє Суспільне.

    На виставці можна побачити автомобілі, які зберегли оригінальний вигляд, а також дещо модернізовані варіанти. Значну частину експозиції складають більш пізні моделі автомобіля ЗАЗ (ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968М).

    «Придбали машину задешево років десять тому. Автомобіль 1961-1962 року. Відновлювали її чотири роки. Змінювали повністю все – переварювали, переквашували. У мене в дитинстві був такий «запорожець», тому зупинив вибір на цій автівці», – розповів один з учасників виставки Сергій Максименко.

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    У Києві відкрилася виставка «запорожців»
    У Києві відкрилася виставка «запорожців»
    У Києві відкрилася виставка «запорожців»
    У Києві відкрилася виставка «запорожців»
    У Києві відкрилася виставка «запорожців»
    Фото Анастасія Потапенко/Суспільне

    За його словами, орієнтовно реставрація ЗАЗ обійшлася йому в тисячу доларів. Каже, що це «машина вихідного дня, для душі», а в інші дні пересувається на автомобілі Opel.

    «Їдеш на ньому (в Opel) як на кориті, немає душі в машині. А це («запорожець») машина саме для душі», – каже власник авто.

    Як повідомлялося, зліт «Запорожців» з усієї України відбудеться у Києві 17 липня. Проводить захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ. Експозиція для глядачів триватиме у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12 до 15 години. Обіцяють кілька десятків автомобілів «Запорожець» всіх моделей, вхід безкоштовний.

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    Теги: Київ ЗАЗ автомобіль виставка реставрація Запорожець
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    У Києві відкрилася виставка «запорожців»