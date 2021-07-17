У Києві відкрилася виставка «запорожців»

На виставці можна побачити автомобілі, які зберегли оригінальний вигляд

У центрі Києва 17 липня відкрилася статична виставка автомобілів ЗАЗ 1960-1994 років виробництва. На ній представили декілька десятків «запорожців» із рідних куточків України.

Виставка автомобілів присвячена 20-річчю Київського клубу любителів марки ЗАЗ. Вона працюватиме з 12 до 15 години дня на площі біля Палацу Спорту, – повідомляє Суспільне.

На виставці можна побачити автомобілі, які зберегли оригінальний вигляд, а також дещо модернізовані варіанти. Значну частину експозиції складають більш пізні моделі автомобіля ЗАЗ (ЗАЗ-966 та ЗАЗ-968М).

«Придбали машину задешево років десять тому. Автомобіль 1961-1962 року. Відновлювали її чотири роки. Змінювали повністю все – переварювали, переквашували. У мене в дитинстві був такий «запорожець», тому зупинив вибір на цій автівці», – розповів один з учасників виставки Сергій Максименко.

За його словами, орієнтовно реставрація ЗАЗ обійшлася йому в тисячу доларів. Каже, що це «машина вихідного дня, для душі», а в інші дні пересувається на автомобілі Opel.

«Їдеш на ньому (в Opel) як на кориті, немає душі в машині. А це («запорожець») машина саме для душі», – каже власник авто.

Як повідомлялося, зліт «Запорожців» з усієї України відбудеться у Києві 17 липня. Проводить захід Київський клуб любителів марки ЗАЗ. Експозиція для глядачів триватиме у самому центрі столиці – біля Палацу Спорту з 12 до 15 години. Обіцяють кілька десятків автомобілів «Запорожець» всіх моделей, вхід безкоштовний.