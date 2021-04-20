Виправдувальний вирок Пашинському оскаржено

Офіс генпрокурора просить для колишнього народного депутата 7 років ув’язнення

Офіс генпрокурора оскаржив у Київському апеляційному суді виправдувальний вирок колишньому народному депутату Сергію Пашинському у справі щодо нападу із застосуванням зброї на громадянина В'ячеслава Хімікуса.

«Виправдувальний вирок Пашинського оскаржили у Київському апеляційному суді. Просимо скасувати вирок і відправити справу на новий судовий розгляд», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Прокуратура наполягає на винесенні екснардепу покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав Пашинського у справі про поранення Хімікуса в 2016 році.

В кінці квітня 2020 року в ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування у справі Пашинського.

У липні Пашинському вручили обвинувальний акт та справу направили до суду.

Слідчі встановили, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В’ячеславом Хімікусом нардеп застосував свій пістолет марки Glock 19 і вистрілив йому в ногу. Хімікус отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що призвело до інвалідності.

Пашинський після конфлікту стверджував, що потерпілий йому погрожував і йшов на нього з розбитою пляшкою. Хімікус казав, що нардеп першим дістав зброю. У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень.