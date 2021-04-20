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    Виправдувальний вирок Пашинському оскаржено

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    У березні Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав Пашинського - Виправдувальний вирок Пашинському оскаржено
    У березні Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав Пашинського
    Фото: Громадське

    Офіс генпрокурора просить для колишнього народного депутата 7 років ув’язнення

    Офіс генпрокурора оскаржив у Київському апеляційному суді виправдувальний вирок колишньому народному депутату Сергію Пашинському у справі щодо нападу із застосуванням зброї на громадянина В'ячеслава Хімікуса.

    «Виправдувальний вирок Пашинського оскаржили у Київському апеляційному суді. Просимо скасувати вирок і відправити справу на новий судовий розгляд», повідомили у пресслужбі ОГП.

    Прокуратура наполягає на винесенні екснардепу покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у березні Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав Пашинського у справі про поранення Хімікуса в 2016 році.

    В кінці квітня 2020 року в ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування у справі Пашинського.

    У липні Пашинському вручили обвинувальний акт та справу направили до суду.

    Слідчі встановили, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В’ячеславом Хімікусом нардеп застосував свій пістолет марки Glock 19 і вистрілив йому в ногу. Хімікус отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що призвело до інвалідності.

    Пашинський після конфлікту стверджував, що потерпілий йому погрожував і йшов на нього з розбитою пляшкою. Хімікус казав, що нардеп першим дістав зброю. У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень.

    Теги: прокуратура суд зброя Сергій Пашинський напад розслідування вирок
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