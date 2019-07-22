На Донеччині вибори виграв макіївчанин Ковальов, відомий своїми українофобськими поглядами

На словах у них велась боротьба з русскім міром. В реальному житті - вони подарували фейковий округ проросійським силам

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Для тех, кто сейчас заламывает руки и вопрошает «Как же так получилось с мажоритаркой?» приведу только один пример.

В Донецкой области на 51-м округе выборы выиграл лидер организации «Никто, кроме нас» макеевчанин Александр Ковалев, известный своими украинофобскими взглядами.

Еще в 2016-м году (!) Генпрокуратура заявляла, что именно Ковалев в 2014 помог вывезти из Киева бойцов «черной роты» Беркута, расстрелявшую активистов Майдана и объявила ему подозрение. Дело обещал довести до конца Юрий Луценко. О разоблачении опасного преступника радостно рапортовал депутат от БПП Владимир Арьев. Но прошло 3 года, и вместо тюрьмы Александр Ковалев оказался в Верховной Раде.

Я очень хорошо знаком с деятельностью организации «Никто, кроме нас». Это были отмороженные титушки-афганцы, которых во времена Януковича регулярно натравливали на акции проукраинских сил в Донецке. Люди Ковалева (сам он из Макеевки) избивали политических оппонентов и журналистов, топтали и рвали черно-красные флаги, били фотоаппараты.

Еще в 2016 году я писал пост об этих людях. Можете ознакомиться с примерами деятельности Ковалева и его людей по ссылке.

http://deniskazansky.com.ua/nikto_krome_nas_i_berkut/

Но самое смешное даже не в том, что этот джентльмен отмазался. Кого у нас удивишь отмазанными сепаратистами? Самый кайф - это то, как он прошел в Раду.

51-й округ - это фикция. Большая часть его оккупирована ДНР, а на нашей территории осталось только два полуразрушенных прифронтовых поселка. По бумагам там живет около 2000 избирателей. В реальности пришло на выборы около 600.

Разумеется, нормальные люди просто изменили бы границы округов и прирезали бы эти несчастные поселки к соседнему полноценному округу. Но так сделали бы нормальные люди. У нас же ЦИК одобрила выборы в серой зоне и позволила жителям села делегировать в Раду целого нардепа.

Почему это было сделано? Потому что кто-то заплатил за это решение, чтобы получить на этом округе мандат. По моим данным, этот сделал кандидат в депутаты от ОПЗЖ Андрей Алеша, который планировал банально купить выборы на этом недоокруге, но просчитался.

Алеша сделал ставку на подвоз избирателей из ОРДЛО. Если на округе живет только 600 человек, значит достаточно привезти всего 200-300 из Горловки, чтобы получить нужный результат. Только у Алеши была возможность привозить избирателей (по договоренности Медведчука с боевиками ДНР) с оккупированной территории. Таким образом он превращался в заведомого фаворита выборов, так как у его конкурентов такой возможности не было.

Но в день выборов что-то пошло не так! Внезапно какие-то находчивые люди (очевидно люди Ковалева) сообщили о том, что КПВВ Майорск заминирован. Пункт пропуска закрыли, подвезти людей из ДНР не получилось, и Алеша с треском проиграл.

А выиграл Ковалев, который по данным главы ВГА Зайцева Владимира Веселкина, просто раздал избирателям по 100 долларов. Для победы Ковалеву хватило всего 220 (двести двадцать) голосов.

Таким образом, чувак, который еще в 2016 году должен был отправиться за решетку, не только спокойно избежал наказания, благодаря самым патриотичным в мире прокурорам Юрия Луценко, но и пролез в парламент по фейковому округу, который для него заботливо открыли члены ЦИКа, назначенные самой патриотичной в мире парламентской-коалицией БПП+НФ.

На словах у них велась борьба с русским миром. На деле - они дарили фейковые округа пророссийским силам. Еще один такой же фейковый округ на 1000 человек открыли в Луганской области. Там сейчас лидируют кандидат от Ахметова и брат Медведчука.

Это только один из примеров, который поясняет, почему 25% Петра Порошенко быстро превратились в 8% и почему получился такой разгром.

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