Вірменин намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом
-
Розсилка
Прикордонники передали громадянина Вірменії в руки правоохоронців
Громадянин Вірменії, який направлявся з Херсона на територію анексованого Криму, намагався проїхати за за підробленим спецдозволом.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Як зазначається, у документі містилися помилки, був відсутній штрих-код видачі бланку уповноваженим органом, а також відсутня необхідна печатка.
Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби встановили, що спеціальний дозвіл для виїзду на тимчасово окуповану територію у іноземця підроблений.
Так, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 ККУ прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та передали громадянина Вірменії в руки правоохоронців.
Повідомляється, що цього року це перший випадок спроби використання іноземцями підробленого спецдозволу для перетину адмінмежі з ТОТ АР Крим.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії заборонила українській журналістці Альоні Савчук в’їзд на територію окупованого кримського півострова та на територію РФ.