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    Вірменин намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом

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    Вірменин намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом

    Прикордонники передали громадянина Вірменії в руки правоохоронців

    Громадянин Вірменії, який направлявся з Херсона на територію анексованого Криму, намагався проїхати за за підробленим спецдозволом.

    Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

    Як зазначається, у документі містилися помилки, був відсутній штрих-код видачі бланку уповноваженим органом, а також відсутня необхідна печатка.

    Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби встановили, що спеціальний дозвіл для виїзду на тимчасово окуповану територію у іноземця підроблений.

    Так, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 ККУ прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та передали громадянина Вірменії в руки правоохоронців.

    Повідомляється,  що цього року це перший випадок спроби використання іноземцями підробленого спецдозволу для перетину адмінмежі з ТОТ АР Крим.

    Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії заборонила українській журналістці Альоні Савчук в’їзд на територію окупованого кримського півострова та на територію РФ. 

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