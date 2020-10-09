Вірменія та Азербайджан сіли за стіл перемовин у Москві



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За столом зібралися міністри закордонних справ Азербайджана Джейхун Байрамов, Вірменії Зограб Мнацаканя та Росії Сергій Лавров

На порядку денному зустрічі голів МЗС Азербайджану, Вірменії та РФ - припинення бойових дій в Нагірному Карабасі

Вірменія і Азербайджан сіли за стіл перемовин за посередництва Росії. Про це написала прессекретар російського міністерства закордонних справ Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook.

«Це почалося», – прокоментувала Захарова світлину, де за столом зібралися міністри закордонних справ Азербайджана Джейхун Байрамов, Вірменії Зограб Мнацаканя та Росії Сергій Лавров.

Ранніше росЗМІ повідомляли, що на порядку денному зустрічі голів зовнішньополітичних відомств Росії, Вірменії та Азербайджану в Москві стоятиме питання припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Також сторони можуть обговорити гуманітарні питання.

Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, Азербайджан заявляв про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі через обстріли з боку Вірменії. Сьогодні ООН заявляє вже про 53 смерті серед мирних жителів Нагірного Карабаху.

6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.