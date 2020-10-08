Азербайджан заявляє про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі
Внаслідок обстрілів вірменською стороною з 27 вересня 31 людина загинула і поранення отримали 154 особи, - генпрокуратура
Генеральна прокуратура Азербайджану заявила, що внаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі загинула 31 цивільна людина і ще 154 поранені. Про це повідомляє APA.
«Внаслідок обстрілів вірменською стороною житлових поселень з 27 вересня дотепер загинула 31 цивільна особа, 154 отримали ушкодження», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.
Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.
5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.
До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.
Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.
Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.
До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
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