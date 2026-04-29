Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі

Під загрозою закриття перебуває від 10 до 15% малих та середніх молочно-товарних ферм в Україні

Сільські господарства скоротили надої на чверть, тоді як промислові ферми нарощують виробництво

За підсумками першого кварталу 2026 року Україна виробила 1,31 млн т молока-сировини – на 10% менше, ніж роком раніше. При цьому аграрні підприємства демонструють зростання, тоді як господарства населення стрімко скорочують надої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

Статистика за березень 2026 року фіксує очевидний розкол усередині молочної галузі. Промислові молочно-товарні ферми виробили 285,8 тис. т молока-сировини – на 4,9% більше, ніж у березні 2025-го. За весь перший квартал підприємства наростили виробництво до 805,3 тис. т, що на 3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Натомість господарства населення за березень надоїли лише 210,4 тис. т – на 25,8% менше порівняно з березнем 2025-го. За перший квартал 2026 року цей сегмент виробив 510 тис. т, що на 25% менше, ніж торік, і на 32% менше, ніж у четвертому кварталі 2025 року. Тож хоча в загальній структурі виробництва частка підприємств становить 58% проти 42% у господарств населення, саме приватний сектор тягне загальну статистику донизу.

Регіональна картина також неоднорідна. У лютому 2026 року обсяги виробництва наростили сільгосппідприємства у 12 областях, причому лідирує Рівненська – плюс 30%. Зростання фіксують також у:

Львівській (+16%);

Івано-Франківській (+15%);

Тернопільській (+13%);

Житомирській (+11%);

Чернігівській (+8%);

Вінницькій (+6%);

Миколаївській (+5%);

Волинській (+3%);

Черкаській (+3%);

Хмельницькій (+2%);

Київській (+0,3%).

Водночас близько 55% усього молока-сировини у березні виробили сільгосппідприємства п'яти областей: Полтавської (117,2 тис. т), Черкаської (98,6 тис. т), Чернігівської (76,5 тис. т), Хмельницької (75,8 тис. т) та Вінницької (74,0 тис. т).

Нагадаємо, у січні 2026 року «Главком» писав, що частина малих та середніх ферм розглядала варіант тимчасової зупинки виробництва. Голова Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк повідомила, що господарства чекали позитивних сигналів з ринку до березня – і за їх відсутності планували припиняти роботу й не сіяти кукурудзу на силос.

До слова, наприкінці лютого 2026 року Асоціація виробників молока попередила, що галузь може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця року. Закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%, а в лютому середня ціна становила близько 13,5 грн/кг без ПДВ – при прямих операційних витратах понад 16 грн.