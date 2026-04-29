Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сільські господарства скоротили надої на чверть, тоді як промислові ферми нарощують виробництво
За підсумками першого кварталу 2026 року Україна виробила 1,31 млн т молока-сировини – на 10% менше, ніж роком раніше. При цьому аграрні підприємства демонструють зростання, тоді як господарства населення стрімко скорочують надої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Статистика за березень 2026 року фіксує очевидний розкол усередині молочної галузі. Промислові молочно-товарні ферми виробили 285,8 тис. т молока-сировини – на 4,9% більше, ніж у березні 2025-го. За весь перший квартал підприємства наростили виробництво до 805,3 тис. т, що на 3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Натомість господарства населення за березень надоїли лише 210,4 тис. т – на 25,8% менше порівняно з березнем 2025-го. За перший квартал 2026 року цей сегмент виробив 510 тис. т, що на 25% менше, ніж торік, і на 32% менше, ніж у четвертому кварталі 2025 року. Тож хоча в загальній структурі виробництва частка підприємств становить 58% проти 42% у господарств населення, саме приватний сектор тягне загальну статистику донизу.
Регіональна картина також неоднорідна. У лютому 2026 року обсяги виробництва наростили сільгосппідприємства у 12 областях, причому лідирує Рівненська – плюс 30%. Зростання фіксують також у:
- Львівській (+16%);
- Івано-Франківській (+15%);
- Тернопільській (+13%);
- Житомирській (+11%);
- Чернігівській (+8%);
- Вінницькій (+6%);
- Миколаївській (+5%);
- Волинській (+3%);
- Черкаській (+3%);
- Хмельницькій (+2%);
- Київській (+0,3%).
Водночас близько 55% усього молока-сировини у березні виробили сільгосппідприємства п'яти областей: Полтавської (117,2 тис. т), Черкаської (98,6 тис. т), Чернігівської (76,5 тис. т), Хмельницької (75,8 тис. т) та Вінницької (74,0 тис. т).
Нагадаємо, у січні 2026 року «Главком» писав, що частина малих та середніх ферм розглядала варіант тимчасової зупинки виробництва. Голова Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк повідомила, що господарства чекали позитивних сигналів з ринку до березня – і за їх відсутності планували припиняти роботу й не сіяти кукурудзу на силос.
До слова, наприкінці лютого 2026 року Асоціація виробників молока попередила, що галузь може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця року. Закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%, а в лютому середня ціна становила близько 13,5 грн/кг без ПДВ – при прямих операційних витратах понад 16 грн.
Коментарі — 0