Головна Новини
search button user button menu button

Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Під загрозою закриття перебуває від 10 до 15% малих та середніх молочно-товарних ферм в Україні
фото з відкритих джерел

Сільські господарства скоротили надої на чверть, тоді як промислові ферми нарощують виробництво

За підсумками першого кварталу 2026 року Україна виробила 1,31 млн т молока-сировини – на 10% менше, ніж роком раніше. При цьому аграрні підприємства демонструють зростання, тоді як господарства населення стрімко скорочують надої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.  

Статистика за березень 2026 року фіксує очевидний розкол усередині молочної галузі. Промислові молочно-товарні ферми виробили 285,8 тис. т молока-сировини – на 4,9% більше, ніж у березні 2025-го. За весь перший квартал підприємства наростили виробництво до 805,3 тис. т, що на 3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Натомість господарства населення за березень надоїли лише 210,4 тис. т – на 25,8% менше порівняно з березнем 2025-го. За перший квартал 2026 року цей сегмент виробив 510 тис. т, що на 25% менше, ніж торік, і на 32% менше, ніж у четвертому кварталі 2025 року. Тож хоча в загальній структурі виробництва частка підприємств становить 58% проти 42% у господарств населення, саме приватний сектор тягне загальну статистику донизу.

Регіональна картина також неоднорідна. У лютому 2026 року обсяги виробництва наростили сільгосппідприємства у 12 областях, причому лідирує Рівненська – плюс 30%. Зростання фіксують також у:

  • Львівській (+16%);
  • Івано-Франківській (+15%);
  • Тернопільській (+13%);
  • Житомирській (+11%);
  • Чернігівській (+8%);
  • Вінницькій (+6%);
  • Миколаївській (+5%);
  • Волинській (+3%);
  • Черкаській (+3%);
  • Хмельницькій (+2%);
  • Київській (+0,3%).

Водночас близько 55% усього молока-сировини у березні виробили сільгосппідприємства п'яти областей: Полтавської (117,2 тис. т), Черкаської (98,6 тис. т), Чернігівської (76,5 тис. т), Хмельницької (75,8 тис. т) та Вінницької (74,0 тис. т).

Нагадаємо, у січні 2026 року «Главком» писав, що частина малих та середніх ферм розглядала варіант тимчасової зупинки виробництва. Голова Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк повідомила, що господарства чекали позитивних сигналів з ринку до березня – і за їх відсутності планували припиняти роботу й не сіяти кукурудзу на силос.

До слова, наприкінці лютого 2026 року Асоціація виробників молока попередила, що галузь може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця року. Закупівельні ціни на молоко-сировину впали на 23%, а в лютому середня ціна становила близько 13,5 грн/кг без ПДВ – при прямих операційних витратах понад 16 грн. 

Читайте також:

Теги: Україна молочна продукція фермерство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua