Директорка Інституту демографії оцінила рівень збідніння українців за час війни

Елла Лібанова зазначає, що економіку України рятує лише допомога Заходу

Повномасштабна війна суттєво погіршила добробут українців та загострила проблеми на ринку праці. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова констатує зростання рівня бідності та попереджає про небезпеку «застійного безробіття». Про це вона розповіла в інтерв'ю, аналізуючи стійкість українського бюджету та соціальні зміни в суспільстві, інформує «Главком».

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова оцінила, наскільки збіднішали українці.

«Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

Лібанова зауважила, що критична ситуація в економіці зараз тримається завдяки зовнішній фінансовій підтримці. Вона провела історичну паралель, пояснивши, як економічний колапс може призвести до поразки держави швидше за військові невдачі.



«Якби ми не отримували допомоги від Європи, зараз не розмовляли так. Давайте згадаємо: Перша світова війна, так, що Німеччину окупували? Ні, вона впала через економічні проблеми. через те, що бюджет просто не витримав цього навантаження. Ну то я перепрошую, у нас би було те саме», – зазначила Лібанова.

На думку експертки, окрім фінансових труднощів, Україна стикається із системною проблемою на ринку праці, яка не зникає з початком великої війни. Йдеться про людей, які не можуть адаптуватися до нових реалій. Лібанова зазначила, що в країні досі зберігається тенденція «застійного безробіття». Це коли люди довго шукають роботу, і не можуть її знайти. На її переконання ситуація не змінилася з початку повномасштабної війни.

«Оце застійне безробіття, воно, знаєте, воно дуже поширюється не на все населення.Тобто є групи населення більш вразливі. Від тих, хто не може змінитися швидко, ті, хто не готовий змінити професію, хто від, ну, я став хіміком після там школи чи інституту чи чого, від я хімік, я не працюватиму там біологом, так не буде», – зауважила аналітикиня Елла Лібанова.

На її переконання, єдиним шляхом до виживання на ринку праці в сучасному світі є гнучкість та готовність вчитися протягом усього життя.

«Треба буде кілька разів змінювати професію. Це нормальний процес. Їх треба мотивувати, щоб вони були готові», – додала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

