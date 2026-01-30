Відновлення ринку молочної продукції прогнозують на осінь 2026 року

Виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу ферм через падіння закупівельних цін. Причина падіння ринку полягає у проблемі відсутності стабільного електропостачання. Про це пише «Главком» із посиланням на Latifundist.

У зв’язку з перебоями енергопостачання та ускладненого збуту молочних продуктів заводи скорочують споживання сирого молока та знижують закупівельні ціни.

«Дійсно, молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5-1 грн/кг, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 - 13,5 грн/кг. Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока – через наслідки перебоїв енергопостачання, труднощі зі збутом готової продукції, тиском імпортної «молочки в торгівельних мережах», – зазначила голова асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк.

За словами Ганни Лавренюк, проблема зі здешевленням молочної сировини і продуктів її переробки фіксується вже протягом 30 останніх років. Щодо нинішнього стану молочного виробництва в Україні, відновлення ринку очікується лише у вересні-жовтні 2026 року.

Українські виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу ферм фото з відкритих джерел

Саме через такий прогноз низка малих та середніх ферм розглядає варіант тимчасової зупинки роботи виробництва. «Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми», – додає голова асоціації виробників молока.

Також відомо про збитки закупівлі на сире молоко. Як зазначає директор СТОВ «Перемога» в Черкаській області Дмитро Соломаха, з 1 лютого 2026 року сире молоко купуватимуть за 14,0 грн/кг (€0,27/кг) без ПДВ за молоко жирністю 3,6% і білком 3,0%. «Для прикладу, весь 2025 рік середня ціна складала €0,36-0,4/кг. В умовах роботи на генераторах і високих цін на корми собівартість виробництва 1 кг молока на 1 лютого – 15,30 грн/кг (€0,36-0,4/кг). «Перемога» щодня має збиток: 1,3 грн * 27 тис. грн = 36 тис. грн. За лютий буде близько 1 млн грн збитку», – розповів Дмитро Соломаха.

Однак зниження закупівельних цін та збитки для господарства триватимуть. Вони сягнуть до 90 тис. грн щодня, або майже 3 млн грн на місяць. А ціна закупівлі знизиться до 12 грн/кг без ПДВ.

Нагадаємо, що в Україні олійні заводи також почали масово зупиняти свою роботу. Причиною зупинки близько третини олійноекстракційних олійних заводів стали проблеми з постачанням електроенергії через щоденні обстріли Росії. Через російську агресію робота портів в Україні обмежена, через це знизився імпорт соняшникової олії з України. Водночас у Росії ціни на олію зросли.