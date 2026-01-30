Українські виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу
Відновлення ринку молочної продукції прогнозують на осінь 2026 року
Виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу ферм через падіння закупівельних цін. Причина падіння ринку полягає у проблемі відсутності стабільного електропостачання. Про це пише «Главком» із посиланням на Latifundist.
У зв’язку з перебоями енергопостачання та ускладненого збуту молочних продуктів заводи скорочують споживання сирого молока та знижують закупівельні ціни.
«Дійсно, молочним фермам з 1 лютого знизили ціну на 0,5-1 грн/кг, тобто діапазон цін на екстрагатунок опустився до 14,0 - 13,5 грн/кг. Крім того, окремі заводи скоротили обсяг закупівлі молока – через наслідки перебоїв енергопостачання, труднощі зі збутом готової продукції, тиском імпортної «молочки в торгівельних мережах», – зазначила голова асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк.
За словами Ганни Лавренюк, проблема зі здешевленням молочної сировини і продуктів її переробки фіксується вже протягом 30 останніх років. Щодо нинішнього стану молочного виробництва в Україні, відновлення ринку очікується лише у вересні-жовтні 2026 року.
Саме через такий прогноз низка малих та середніх ферм розглядає варіант тимчасової зупинки роботи виробництва. «Деякі господарства кажуть нам, що чекають до березня: якщо з ринку не буде позитивних сигналів про відновлення, то будуть приймати рішення про те, щоб не сіяти кукурудзу на силос, догодовувати худобі залишки кормів 2025 року і припиняти роботу молочної ферми», – додає голова асоціації виробників молока.
Також відомо про збитки закупівлі на сире молоко. Як зазначає директор СТОВ «Перемога» в Черкаській області Дмитро Соломаха, з 1 лютого 2026 року сире молоко купуватимуть за 14,0 грн/кг (€0,27/кг) без ПДВ за молоко жирністю 3,6% і білком 3,0%. «Для прикладу, весь 2025 рік середня ціна складала €0,36-0,4/кг. В умовах роботи на генераторах і високих цін на корми собівартість виробництва 1 кг молока на 1 лютого – 15,30 грн/кг (€0,36-0,4/кг). «Перемога» щодня має збиток: 1,3 грн * 27 тис. грн = 36 тис. грн. За лютий буде близько 1 млн грн збитку», – розповів Дмитро Соломаха.
Однак зниження закупівельних цін та збитки для господарства триватимуть. Вони сягнуть до 90 тис. грн щодня, або майже 3 млн грн на місяць. А ціна закупівлі знизиться до 12 грн/кг без ПДВ.
Нагадаємо, що в Україні олійні заводи також почали масово зупиняти свою роботу. Причиною зупинки близько третини олійноекстракційних олійних заводів стали проблеми з постачанням електроенергії через щоденні обстріли Росії. Через російську агресію робота портів в Україні обмежена, через це знизився імпорт соняшникової олії з України. Водночас у Росії ціни на олію зросли.
