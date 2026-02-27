Молочна галузь України на межі обвалу: чи стане продукт дефіцитом

Ферми працюють у мінус четвертий місяць поспіль

Молочна галузь України переживає найглибшу кризу за останні роки і може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця 2026 року. Про це заявили в Асоціації виробників молока (АВМ) під час круглого столу профільного комітету Верховної Ради, пише «Главком».

За даними галузі, закупівельні ціни на молоко-сировину у 2025 та на початку 2026 року впали на 23%. У лютому середня ціна становить близько 13,5 грн за кілограм без ПДВ, тоді як прямі операційні витрати перевищують 16 грн. Фактично виробники працюють у збиток. Промислові ферми на 1 тис. -1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.

«Молочна галузь входить у найглибшу кризу за останні роки. Без оперативних рішень у 2026 році ми ризикуємо втратити частину виробничого потенціалу, який після війни буде надзвичайно складно відновити», – наголосила заступниця гендиректора АВМ Олена Жупінас.

В асоціації попереджають про те, що без державного втручання країна може втратити 500-600 тис. тонн молока, що становить майже п’яту частину всього промислового обсягу. Це означає не лише кризу галузі, а й ризик зростання імпортної залежності.

АВМ пропонує три кроки для стабілізації:

Пряма дотація – 8 тис. грн на корову для господарств із поголів’ям від 50 голів. Орієнтовна потреба фінансування – 62 млн євро.

Обмеження недобросовісних торговельних практик, які нині перекладають фінансові ризики ритейлу на виробників.

Запуск програми «Шкільне молоко» для 4,4 млн учнів. Це потребуватиме близько 195 тис. тонн молока на рік і забезпечить стабільний внутрішній попит.

Як повідомлялось, виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу ферм через падіння закупівельних цін. Причина падіння ринку полягає у проблемі відсутності стабільного електропостачання.

До слова, українські молочні підприємства поступово зменшують постачання до Узбекистану через посилення конкуренції з боку російських та білоруських компаній, а також розвиток власного виробництва та переробки в цій країні.