Молочна галузь України на межі обвалу: чи стане продукт дефіцитом
Ферми працюють у мінус четвертий місяць поспіль
Молочна галузь України переживає найглибшу кризу за останні роки і може втратити до 20% промислового виробництва вже до кінця 2026 року. Про це заявили в Асоціації виробників молока (АВМ) під час круглого столу профільного комітету Верховної Ради, пише «Главком».
За даними галузі, закупівельні ціни на молоко-сировину у 2025 та на початку 2026 року впали на 23%. У лютому середня ціна становить близько 13,5 грн за кілограм без ПДВ, тоді як прямі операційні витрати перевищують 16 грн. Фактично виробники працюють у збиток. Промислові ферми на 1 тис. -1 200 корів щомісяця втрачають понад 1 млн грн.
«Молочна галузь входить у найглибшу кризу за останні роки. Без оперативних рішень у 2026 році ми ризикуємо втратити частину виробничого потенціалу, який після війни буде надзвичайно складно відновити», – наголосила заступниця гендиректора АВМ Олена Жупінас.
В асоціації попереджають про те, що без державного втручання країна може втратити 500-600 тис. тонн молока, що становить майже п’яту частину всього промислового обсягу. Це означає не лише кризу галузі, а й ризик зростання імпортної залежності.
АВМ пропонує три кроки для стабілізації:
- Пряма дотація – 8 тис. грн на корову для господарств із поголів’ям від 50 голів. Орієнтовна потреба фінансування – 62 млн євро.
- Обмеження недобросовісних торговельних практик, які нині перекладають фінансові ризики ритейлу на виробників.
- Запуск програми «Шкільне молоко» для 4,4 млн учнів. Це потребуватиме близько 195 тис. тонн молока на рік і забезпечить стабільний внутрішній попит.
Як повідомлялось, виробництва молочної продукції можуть призупинити роботу ферм через падіння закупівельних цін. Причина падіння ринку полягає у проблемі відсутності стабільного електропостачання.
До слова, українські молочні підприємства поступово зменшують постачання до Узбекистану через посилення конкуренції з боку російських та білоруських компаній, а також розвиток власного виробництва та переробки в цій країні.
