Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією

Крок за кроком Україна змінює статус

Чотири роки повномасштабної війни ми звикли, що будь-яке закордонне відрядження президента – це за замовчуванням про допомогу.

Скільки нам дадуть, як швидко, у якій формі. Це нормально для країни, що захищається. Але це й роль із чітко визначеною стелею: прохач завжди залежить від настроїв того, хто може дати або не дати.

Цього тижня сталося інше. У Лефкосії Україна запропонувала Європі готову систему оборони від дронів і повітряних загроз – нашу, перевірену, з виробничим ланцюжком.

У Джидді Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про експорт української безпекової експертизи. У Габалі Україна підписала з Азербайджаном шість двосторонніх договорів, серед яких – спільне виробництво в оборонно-промисловому комплексі.

Це різні країни, різні формати, різні валюти. Обʼєднує їх одне: Україна вже не приходить із простягнутою рукою. Вона приходить із конкретною пропозицією. Ми перетворили свою воєнну експертизу – зокрема те, як зупиняти масовані дронові атаки і захищати критичну інфраструктуру – на ринковий продукт, який реально потрібен партнерам.

І ще одна деталь, яка часто залишається в тіні. Україна тепер сама вибирає, де відбуватимуться переговори з Росією. Туреччина, Швейцарія – вже історія.

Тепер у списку Азербайджан, якщо Москва буде готова до дипломатії. Сам факт, що ми обираємо майданчик, а не приймаємо чужий, – це ознака субʼєктності, якої кілька років тому майже ніхто не очікував.

Без зайвого пафосу: тиждень не виграв війну. Російські удари тривають, ракет до Patriot бракує, а складних розмов попереду набагато більше, ніж готових рішень. Але тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився. І це теж результат.