Головна Думки вголос Ігор Петренко
search button user button menu button
Ігор Петренко Політолог

Деталь, яка часто залишається в тіні – Україна тепер сама обирає, де говорити з Росією

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився
фото: president.gov.ua

Крок за кроком Україна змінює статус

Чотири роки повномасштабної війни ми звикли, що будь-яке закордонне відрядження президента – це за замовчуванням про допомогу.

Скільки нам дадуть, як швидко, у якій формі. Це нормально для країни, що захищається. Але це й роль із чітко визначеною стелею: прохач завжди залежить від настроїв того, хто може дати або не дати.

Цього тижня сталося інше. У Лефкосії Україна запропонувала Європі готову систему оборони від дронів і повітряних загроз – нашу, перевірену, з виробничим ланцюжком.

У Джидді Зеленський домовився зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії про експорт української безпекової експертизи. У Габалі Україна підписала з Азербайджаном шість двосторонніх договорів, серед яких – спільне виробництво в оборонно-промисловому комплексі.

Це різні країни, різні формати, різні валюти. Обʼєднує їх одне: Україна вже не приходить із простягнутою рукою. Вона приходить із конкретною пропозицією. Ми перетворили свою воєнну експертизу – зокрема те, як зупиняти масовані дронові атаки і захищати критичну інфраструктуру – на ринковий продукт, який реально потрібен партнерам.

І ще одна деталь, яка часто залишається в тіні. Україна тепер сама вибирає, де відбуватимуться переговори з Росією. Туреччина, Швейцарія – вже історія.

Тепер у списку Азербайджан, якщо Москва буде готова до дипломатії. Сам факт, що ми обираємо майданчик, а не приймаємо чужий, – це ознака субʼєктності, якої кілька років тому майже ніхто не очікував.

Без зайвого пафосу: тиждень не виграв війну. Російські удари тривають, ракет до Patriot бракує, а складних розмов попереду набагато більше, ніж готових рішень. Але тон, у якому Україна заходить у ці розмови, помітно змінився. І це теж результат.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна переговори війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

«Україна – це не «трохи пізніше»: як Київ відмовляється стояти в черзі за Іраном
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
Як Україна формує безпеку Європи
Рамштайн без Америки: Європа формує нову оборонну вісь для України
Кінець епохи Орбана: чого чекати далі Україні та ЄС

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua