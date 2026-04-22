Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів

У ЄС зауважують, що не хочуть послаблювати позиції України

Сибіга нагадав: «Є позиція президента, що ніяких «ерзац-членств»

Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга наголосив на принциповій позиції вищого керівництва держави.

«Є позиція президента, що ніяких «ерзац-членств» – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України. Західних Балкан, Молдови», – заявив міністр.

Сибіга також додав, що під час засідання Ради ЄС представники Євросоюзу позитивно відзначили прогрес України у прийнятті масиву необхідного законодавства.

Окрему увагу міністр приділив дипломатичним відносинам із Пекіном. Андрій Сибіга підкреслив, що Китай є однією з тих глобальних сил, які мають реальний вплив на динаміку мирних зусиль.

«Китайський трек надзвичайно важливий. Ми вважаємо, що Китай одна з тих сил, сторін, яка може реально вплинути і на мирну динаміку наших зусиль, на наближення сталого миру», – зазначив міністр.

«Главком» писав, що Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. Про це повідомляє заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Нагадаємо, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.

До слова, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.