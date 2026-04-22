Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів

Лариса Голуб
glavcom.ua
У ЄС зауважують, що не хочуть послаблювати позиції України
Сибіга нагадав: «Є позиція президента, що ніяких «ерзац-членств»

Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на якій був присутній «Главком».

Очільник закордонного відомства Андрій Сибіга наголосив на принциповій позиції вищого керівництва держави.

«Є позиція президента, що ніяких «ерзац-членств» – жодного з них ми не приймемо. Це позиція чітка. Є декілька центрів продукування думок і пошуку можливих кроків, але не тільки з точки зору України. Західних Балкан, Молдови», – заявив міністр.

Сибіга також додав, що під час засідання Ради ЄС представники Євросоюзу позитивно відзначили прогрес України у прийнятті масиву необхідного законодавства.

Окрему увагу міністр приділив дипломатичним відносинам із Пекіном. Андрій Сибіга підкреслив, що Китай є однією з тих глобальних сил, які мають реальний вплив на динаміку мирних зусиль.

«Китайський трек надзвичайно важливий. Ми вважаємо, що Китай одна з тих сил, сторін, яка може реально вплинути і на мирну динаміку наших зусиль, на наближення сталого миру», – зазначив міністр.

«Главком» писав, що Україна готова відкласти отримання частини пільг від Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку. Про це повідомляє заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. 

Нагадаємо, Німеччина та Франція запропонували надати Україні так звані символічні переваги на доінтеграційному етапі, які не передбачають повноцінних прав члена Європейського Союзу. Йдеться про проміжні формати інтеграції без доступу до бюджету ЄС і без права голосу.

До слова, Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди виступають проти прискореного вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також

Значення цієї перемоги виходить далеко за межі Угорщини
Перемога Мадяра задає новий тренд в Європі, однак є нюанси
13 квiтня, 18:00
Мерц відкинув ідею передачі ракет Taurus Україні
«Україні не потрібні Taurus»: Канцлер Німеччини зробив гучну заяву
25 березня, 18:03
Міністр закордонних справ України та державний секретар США провели зустріч на полях саміту G7
Мирні переговори та війна на Близькому Сході. Сибіга зустрівся з Рубіо
27 березня, 12:59
Українці провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей Катару для відбиття повітряних загроз
Президент зустрівся із українськими військовими, які працюють над захистом неба у Катарі
28 березня, 18:53
Президент подякував королю за відкритість до діалогу
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
29 березня, 21:49
Ушаков розповів, що поки пропозиції США не реалізуються
Помічник Путіна заявив про «цікаві» пропозиції США щодо України
29 березня, 18:07
ЄС інвестує €700 млн у виробництво зброї – частина для України
ЄС різко збільшив витрати на зброю: скільки дістанеться Україні
30 березня, 14:39
РФ накрила Україну ударами під час діалогу Зеленського з Папою
Зеленський розмовляв із Папою Римським в момент масованої атаки РФ
3 квiтня, 14:22
Фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам
Канада виділяє Україні майже $40 млн гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
4 квiтня, 13:13

Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Зустріч Трампа з Сі Цзіньпіном. Міністр Сибіга розказав, чи буде обговорюватися тема України
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Путін присвоїв Академії ФСБ ім'я ідеолога «червоного терору»
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Глава МЗС України прокоментував тривожні результати виборів у Болгарії
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Обмежене членство в ЄС? Глава МЗС України різко відповів на пропозиції деяких партнерів
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України
Міністр закордонних справ розказав, як ЗСУ різко зміцнили переговорні позиції України

Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
