Похорон Жириновського. Символічне фото, що показує майбутнє Росії

Похоронний кортеж стартував від ресторану із дуже промовистою назвою

У Москві 8 квітня поховали українофоба, лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Прощання відбулося у Будинку спілок. Відспівав його особисто предстоятель Російської православної церкви Кирило.

Також на похорон Жириновського особисто приїхав диктатор Росії Володимир Путін.

Водночас стартував похоронний кортеж від ресторану з досить промовистою назвою. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Володимир Тимофійчук.

«Жириновського відправили до пекла від московського ресторану під назвою «Страна которой нет». Символічніше і не придумаєш», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом. 25 березня російські ЗМІ повідомили про смерть Жириновського. Однак тоді спростували ці заяви.

Скандально відомий російський політик Володимир Жириновський з 2014 року активно підтримував окупацію Криму та Донбасу, а також допомагав бойовикам так званих ЛНР та ДНР, передаючи їм гроші та навіть автомобільну техніку. Останні заяви Жириновського на тлі скупчення російських військ біля кордонів України також були досить кровожерливими.

Також зазначимо, Путін давно не виходив на люди, а один із останніх нібито виходів був під час візиту на авіаційний завод, однак під час буцімто спілкування зі стюардесами стало помітно, що Путіна насправді там не було, а його зображення наклали на відео. Більшість експертів вважають, що кремлівський диктатор переховується в бункері.