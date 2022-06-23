На Харківщині мер, який закликав людей здатися окупантам, вийшов на волю

Стаття Кримінального кодексу, за якою судили мера, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років

Олександр Брюханов переконував мешканців Південного, що після російської окупації, настане розвиток громади

Голова Південної міської ради Харківської області Олександр Брюханов уник реального терміну покарання, скоївши злочин із посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Київського районного суду Харкова від 20 червня.

За даними досудового розслідування, 27 лютого 2022 року, виступаючи перед 70 мешканцями біля міського клубу, заявив: під час спроби захоплення та подальшої окупації міста Південне російськими солдатами місцевим мешканцям не потрібно чинити опір таким діям. Брюханов додав, що ніхто не видаватиме вогнепальну зброю. Виправдовуючи таку бездіяльність, мер пояснив, що таким чином вдасться зберегти життя місцевих жителів, що потім вплине на подальший розвиток міста Південне.

Олександр Брюханов пішов на угоду про визнання винуватості. Вона передбачає покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, які замінено на два роки іспитового терміну. Вказану угоду затвердив харківський суд.

Крім цього, суд звільнив мера з-під варти, якого ще наприкінці лютого 2022 року затримали правоохоронці.

Додамо, що санкція ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, Олександра Брюханова обрано мером Південного на місцевих виборах 2020 року. Він балотувався від партії «Слуга народу».

Нагадаємо, що в Україні триває 120-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.