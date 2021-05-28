«Київпастранс» заплатить 300 тис. грн моральної шкоди пасажирці, яка випала з тролейбуса

Столичне комунальне підприємство повинно компенсувати потерпілій 26,1 тис. грн майнової шкоди

Печерський районний суд Києва частково задовольнив цивільний позов заслуженого майстра спорту України з черліденгу до комунального підприємства «Київпастранс» про відшкодування майнової та моральної шкоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 21 травня.

Зокрема, суд стягує на користь позивачки 26,1 тис. грн майнової шкоди і 300 тис. грн моральної шкоди.

У своєму позові жінка зазначила, що 10 грудня 2016 року приблизно о 15:10 годині вона була пасажиром київського тролейбуса «МАЗ» (бортовий номер 3718). На вул. Олени Теліги на зупинці громадського транспорту «Парк відпочинку» вона виходила з тролейбуса останньою через середні двері салону. Однак водій натиснула кнопку зачинення дверей і мала намір розпочати рух, в результаті чого допустила випадіння потерпілої з подальшим наїздом заднім правим колесом на її ногу, чим заподіяла тяжке тілесне ушкодження. Зокрема, у неї було діагностовано відкритий перелом обох кісток правої гомілки зі зміщенням уламків.

Позивачка наголосила, що є заслуженим майстром спорту України з черліденгу, тренером-репетитором Національної збірної команди України з черліденгу, а зайняття спортом для неї є основним видом діяльності. Тому одержана травма призвела до неможливості вільно пересуватись і користуватись громадським транспортом, що призвело до припинення спортивної діяльності майже на півтора року. За весь час вона перенесла чотири операції.

Печерський райсуд Києва з’ясував, що за фактом наїзду на пасажирку тролейбусу, проти водія транспортного засобу відкрили кримінальне провадження. 18 листопада 2020 року Київський апеляційний суд залишив без змін вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 24 липня 2020 року, яким водія тролейбуса визнали винною і дали п’ять років умовно.

«Таким чином, судом встановлено, що внаслідок неправомірних дій працівника КП «Київпастранс», яка вироком суду, що набрав законної сили, була визнана винною у скоєнні вказаної дорожньої транспортної пригоди, позивачу завдано майнової шкоди, яка полягає у понесенні нею витрат на придбання ліків та проходження лікування тілесних ушкоджень, отриманих нею в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 10 грудня 2016 року в розмірі 26,1 тис. грн, що підтверджується відповідними доказами», – зазначив суд.

Крім компенсацій позивачці, «Київпастранс» має сплатити 5 тис. грн за проведену експертизу і 1,5 тис. грн судового збору.