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    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)

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    Незаконна вирубка лісу завдала 750 тис. грн збитків - Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Незаконна вирубка лісу завдала 750 тис. грн збитків
    Фото з сайту Харківської обласної прокуратури

    Чоловікам загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі

    На Харківщині прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам через незаконну вирубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Про це йдеться на сайті Харківської обласної прокуратури.

    За словами виконувача обов’язків керівника Чугуївської прокуратури Едуарда Миргородського, досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків за попередньою змовою незаконно вирубали 93 дуби на території Вовчанської міської об’єднаної територіальної громади.

    «Загальна сума завданих збитків складає 750 тис. грн.», ‒ поінформував Миргородський.

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    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)
    Вирубали дуби і завдали 750 тис. грн збитків. На Харківщині двом чоловікам повідомлено про підозру (фото)


    Санкція статті (ч. 4 ст. 246 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

    Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

    Теги: прокуратура Харківщина розслідування
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