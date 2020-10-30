Вища рада правосуддя звільнила голову Державної судової адміністрації



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Ексочільник Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк

Зеновій Холоднюк сам написав заяву на звільнення

Вища рада правосуддя звільнила з посади голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Зазначається, що 21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.

«Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі ексглави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.

Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.

Главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.