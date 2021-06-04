Вищій раді правосуддя можуть передати частину повноважень ВККС

Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229

Верховній раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження щодо добору суддів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229.

Автор документу Денис Маслов зазначив, що він стосується трьох груп кандидатів на посаду суддів, які перемогли у конкурсах на відповідні посади, але не були призначені.

«Пропонуємо силами Вищої ради правосуддя завершити конкурсні процедури», – зазначив парламентар.

Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.

«Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4229 у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом», – вказано у повідомленні.

Тим часом, наступного пленарного тижня Верховна Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів – це приблизно половина всього суддівського корпусу. Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.