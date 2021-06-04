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    Вищій раді правосуддя можуть передати частину повноважень ВККС

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    Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур - Вищій раді правосуддя можуть передати частину повноважень ВККС
    Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур
    Фото: vru.gov.uа

    Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229

    Верховній раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Йдеться про повноваження щодо добору суддів. Про це повідомляєінформаційне управління Апарату ВР.

    Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229.

    Автор документу Денис Маслов зазначив, що він стосується трьох груп кандидатів на посаду суддів, які перемогли у конкурсах на відповідні посади, але не були призначені.

    «Пропонуємо силами Вищої ради правосуддя завершити конкурсні процедури», – зазначив парламентар.

    Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.

    «Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4229 у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом», – вказано у повідомленні.

    Тим часом, наступного пленарного тижня Верховна Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів – це приблизно половина всього суддівського корпусу. Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.

    Теги: Верховна Рада закон правосуддя Денис Маслов
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    Вищій раді правосуддя можуть передати частину повноважень ВККС