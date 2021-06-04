Вищій раді правосуддя можуть передати частину повноважень ВККС
Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229
Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики щодо законопроекту №4229.
Автор документу Денис Маслов зазначив, що він стосується трьох груп кандидатів на посаду суддів, які перемогли у конкурсах на відповідні посади, але не були призначені.
«Пропонуємо силами Вищої ради правосуддя завершити конкурсні процедури», – зазначив парламентар.
Закон передбачає тимчасову зміну процедури добору на посаду судді для завершення розпочатих раніше процедур.
«Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №4229 у другому читанні та в цілому у редакції, запропонованій комітетом», – вказано у повідомленні.
Тим часом, наступного пленарного тижня Верховна Рада планує проголосувати законопроєкт №3711-д, який усуває міжнародних експертів від обрання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка повинна буде призначити майже 3700 суддів – це приблизно половина всього суддівського корпусу. Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков.