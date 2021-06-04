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    Думки вголос

    Не можна перемогти олігархів законом про олігархів

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Не можна перемогти олігархів законом про олігархів

    Не можна перемогти олігархів без верховенства права. Але це довго і нудно. Ми підемо іншим шляхом

    Мовою оригіналу

    В чем проблема закона об олигархах? Сам он безобидный. И не навредит никому.

    Но беда в том, что он затеняет собой реальную борьбу с олигархами. Реальную системную проблему. И поставив тут галочку можно идти дальше, заявив, что олигархов мы победили. И эту новость радостно покажут на всех телеканалах олигархов.

    Нельзя победить олигархов законом про олигархов. Как нельзя победить коронавирус законом «про коронавирус». Нельзя победить бедность, подняв в законодательном порядке прожиточный минимум, ведь денег от этого больше не станет.

    Нельзя улучшить образование выкинув огромные деньги на стены нового университета, забыв о финансировании новой украинской школы и закрывая глаза на университеты типа Поплавского.

    Нельзя победить олигархов без верховенства права и работающих институтов.

    Но это долго. И скучно. И мы пойдем другим путем.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада олігархи закон правосуддя
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    Не можна перемогти олігархів законом про олігархів