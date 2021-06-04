РНБО сьогодні розгляне вісім питань

4 червня РНБО розгляне вісім питань, зокрема поглиблення співпраці з НАТО

Час засідання Ради нацбезпеки не вказано

Сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з восьми питань, поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим», – ідеться у повідомленні.

Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні буде представлено звіт щодо аудиту державних земель, дач і резиденцій на заповідних територіях Пуща-Водиця та Конча-Заспа.

Попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на п’ять років.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов напередодні розповів, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

Також нагадаємо, що 2 червня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів.

3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

Спікер парламенту Дмитро Разумков розкритикував законопроєкт Зеленського про олігархів. Він наголосив, що у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, тож необхідно створити спеціальний орган, який складатиме реєстр олігархів. І це має бути не РНБО.

14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.