Президент Чехії Земан не може виконувати обов’язки через стан здоров’я

Лікарі Земана заявили про його недієздатність

Парламент Чехії має обговорити застосування конституційної статті, яка перекладає обов’язки президента на інших чиновників

Президент Чехії Мілош Земан занадто хворий, щоб виконувати свої обов’язки. У парламенті обговорять, коли і як задіяти конституційні механізми для відсторонення його з посади. Про це заявив спікер чеського Сенату Мілош Вистрчил, повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами, політик процитував звіт з лікарні, який він отримав на свій запит.

«На думку Центрального військового госпіталю, президент Мілош Земан наразі не може за станом здоров'я виконувати будь-які робочі обов'язки», – сказав Вистрчил.

«На думку (лікарні), з огляду на характер основного захворювання президента Земана, довгостроковий прогноз стану його здоров'я дуже невизначений, і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як малоймовірна», – додав він.

Вистрчил сказав, що лідери Сенату зустрінуться з партіями, обраними в нову нижню палату, у вівторок, щоб обговорити подальші кроки.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня, в неділю. Причина госпіталізації невідома. Директор ЦВГ і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.