Влада Чехії зобов’язала громадян носити респіратори
Респіратори обов'язково носити на масових заходах, в громадському транспорті та магазинах
У зв’язку зі зростанням випадків коронавірусу у Чехії з 25 жовтня, почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Про це повідомляє Radio Prague International.
Громадяни зобов'язані носити респіратори на робочому місці. Виняток становлять ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного.
Респіратори обов'язково носити на масових заходах незалежно від кількості учасників, в громадському транспорті та магазинах.
Крім того, період карантину скоротили до семи днів для тих, хто був у контакті з інфікованим. Однак карантин може закінчитися лише з негативним результатом ПЛР-тесту.
Досі людей з підозрою на інфекцію поміщали в карантин на два тижні.
Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу.
До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.
Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.
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