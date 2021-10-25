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    Влада Чехії зобов’язала громадян носити респіратори

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    Громадяни Чехії також зобов'язані носити респіратори на робочому місці - Влада Чехії зобов’язала громадян носити респіратори
    Громадяни Чехії також зобов'язані носити респіратори на робочому місці
    фото з відкритих джерел

    Респіратори обов'язково носити на масових заходах, в громадському транспорті та магазинах

    У зв’язку зі зростанням випадків коронавірусу у Чехії з 25 жовтня, почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Про це повідомляє Radio Prague International.

    Громадяни зобов'язані носити респіратори на робочому місці. Виняток становлять ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного.

    Респіратори обов'язково носити на масових заходах незалежно від кількості учасників, в громадському транспорті та магазинах.

    Крім того, період карантину скоротили до семи днів для тих, хто був у контакті з інфікованим. Однак карантин може закінчитися лише з негативним результатом ПЛР-тесту.

    Досі людей з підозрою на інфекцію поміщали в карантин на два тижні.

    Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу.

    До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

    Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.

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    Теги: Чехія карантин щеплення коронавірус
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    Влада Чехії зобов’язала громадян носити респіратори