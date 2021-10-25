Влада Чехії зобов’язала громадян носити респіратори

Респіратори обов'язково носити на масових заходах, в громадському транспорті та магазинах

У зв’язку зі зростанням випадків коронавірусу у Чехії з 25 жовтня, почали діяти нові протиепідемічні обмеження. Про це повідомляє Radio Prague International.

Громадяни зобов'язані носити респіратори на робочому місці. Виняток становлять ті, хто перебуває в офісі один, а також особи, які перебувають одночасно в одному і тому ж місці, але на відстані 1,5 метра один від одного.

Респіратори обов'язково носити на масових заходах незалежно від кількості учасників, в громадському транспорті та магазинах.

Крім того, період карантину скоротили до семи днів для тих, хто був у контакті з інфікованим. Однак карантин може закінчитися лише з негативним результатом ПЛР-тесту.

Досі людей з підозрою на інфекцію поміщали в карантин на два тижні.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що у людства є всі інструменти для того, щоб подолати пандемію коронавірусу.

До слова, за добу 24 жовтня в Україні виявили майже 15 тис. нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, 23 жовтня ще дві області України перейшли у «червону» зону карантину.